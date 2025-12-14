El Betis cierra el fichaje del joven internacional ucraniano Ivan Tretiakov

El prometedor extremo llega procedente del Elche CF, donde se ha reivindicado durante el último año y medio; ha firmado con los verdiblancos hasta 2028 y aspira a convertirse en el segundo futbolista de Ucrania en vestir la camiseta de las trece barras en la elite

El mercado invernal se ha adelantado unos días en el Real Betis, que acaba de cerrar el fichaje de Ivan Tretiakov, un internacional ucraniano en categoría sub 16 que puede jugar como extremo por ambos perfiles y que llega procedente de los escalafones inferiores del Elche CF. El nuevo refuerzo verdiblanco estuvo el pasado jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para firmar un contrato que le unirá a los heliopolitanos por lo que resta de curso y por otros dos más, hasta el 30 de junio de 2028.

Ivan Tretiakov, refuerzo internacional para el Juvenil A del Real Betis

Tretiakov, talento emergente de la generación de 2009, llega para refozar el Juvenil A del Betis que dirige Dani Fragoso y que, además de estar clasificado para los dieciseisavos de final de la UEFA Youth League -se medirá al Tottenham Hotspur sub 19 tras golear al FC Porto- compite por revalidar su condición de ganador en la liga de División de Honor Juvenil y en la Copa de Campeones que conquistó en la pasada 24/25, contando para ello con la ayuda de la experiencia de Andrés Guardado, cinco veces mundialista y excapitán del primer equipo que ha comenzado su carrera en los banquillos como auxiliar técnico.

Nada más estampar su firma en el contrato, el atacante ucraniano se ejercitó por primera vez con sus nuevos compañeros y repitió en los dos últimos entrenamientos previos al duelo liguero de este domingo en casa ante la UD Melilla en el que intentarán defender su liderato en el Grupo IV, posición que ostentan tras 13 jornadas con 30 puntos, con dos de ventaja sobre el Granada CF (28), que marcha segundo, y con cinco más que el trío que completa el 'Top 5': UD Almería, CD Mosquito y Cádiz CF (todos con 25).

Tretiakov podría convertirse en el segundo futbolista ucraniano de la historia del Betis

El nuevo refuerzo del júnior heliopolitano había renovado con el Elche CF a principios del pasado verano, nada más terminar la temporada 24/25, y tenía contrato en vigor con los franjiverdes hasta 2027; pero lo cambió todo la llamada del Real Betis y la buena fama de cantera que tienen los verdiblancos después de protagonizar irrupciones tan ilusionantes en los últimos años como las de los precoces Dani Pérez, Assane Diao, Jesús Rodríguez, Pablo García o Ángel Ortiz, entre otros.

Ivan Tretiakov había comenzado su carrera deportiva en Ucrania, en concreto en la cantera del MFA Munkach Mukacheve, pero después de tener que mudarse a España en el verano de 2024 acabó firmando con el conjunto levantino. En caso de lograr debutar algún día con el primer equipo del Real Betis se convertiría en el segundo futbolista ucraniano en lucir la camiseta de las trece barras tras Roman Zozulya, delantero que jugó seis partidos de verdiblanco entre los años 2016 y 2017.