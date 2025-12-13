Desplante al Betis: conceden al Rayo lo que le negaron con Abde y Amrabat

Al contrario de lo que ocurrió con los dos futbolistas verdiblancos, sin permiso de Marruecos para jugar este lunes por un motivo específico, el Rayo sí ha logrado la autorización por parte de Senegal para no perder a Pathé Ciss

La Copa de África en plena competición supone un serio perjuicio para todos los clubes que cuentan con futbolistas seleccionados para esta cita, pues los pueden perder hasta más de un mes, pero en esta ocasión se ha producido un capítulo puntual en el que el Betis ha salido más perjudicado que su rival del lunes, el Rayo Vallecano, al no existir un criterio unificado.

De esta forma, el club rayista dispondrá para la visita de los verdiblancos del centrocampista Pathé Ciss a pesar de que ha entrado en la convocatoria de Senegal para la disputa de la CAN 2025, que se celebra en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero. El medio debía incorporarse a la concentración de su país el próximo lunes y, por ende, no podía entrar en la lista para el partido contra los verdiblancos.

Senegal ha dado luz verde al Rayo, pero Marruecos Betis, no

Sin embargo, el club madrileño estableció conversaciones con la federación senegalesa para que le permitiera retrasar su llegada con el fin de que jugara contra los verdiblancos y finalmente ha recibido la autorización necesaria por parte de Senegal para retenerle de cara al último choque de la jornada 16 contra la escuadra heliopolitana.

Esta luz verde supone un agravio comparativo para el Betis, ya que el pasado lunes se conoció que las negociaciones iniciadas con Marruecos para contar con Abde y Amrabat para el desplazamiento a Vallecas no habían fructificado. De esa forma, la federación marroquí rechazó la petición del Betis para retrasar su marcha de cara a para poder engrosar la lista contra el Rayo.

La razón de Marruecos para rechazar la petición del Betis

Marruecos justificó su decisión en el hecho de que no se unirían a la concentración hasta el martes y no podrían ejercitarse con el grupo hasta el miércoles 17, lo que estimaron insuficiente para preparar el encuentro inaugural de la Copa de África ante Comoras a las 20:00 horas del domingo 21 de este mes.

Así las cosas, el centrocampista se marchó antes de tiempo para continuar con la recuperación de sus molestias bajo la vigilancia de los galenos de la selección marroquí, lo que permitió al Betis al estimar que no estaría disponible para el choque de la Europa League contra el Dinamo Zagreb tras su golpe con Isco ante el Utrecht.

Abde, en cambio, completó el choque contra los croatas a sabiendas de que sería su último partido del año con el Betis al no haber rechazado Marruecos la posibilidad de que se vistiera de corto contra el Rayo, que, en cambio, sí contará con Pathé Ciss.