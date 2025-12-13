Barcelona - Osasuna, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo y online el duelo entre Barcelona y Osasuna correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports y que se disputará a partir de las 18:30 en el Spotify Camp Nou

El duelo entre Barcelona y Osasuna dará comienzo a partir de las 18:30. Antes, aquí en ESTADIO Deportivo, podrás disfrutar de la previa más completa de un choque que mide a dos equipos a los que les distancian 35 puntos en la tabla.

Barcelona y Osasuna se enfrentarán con objetivos muy diferentes. Si los de Hansi Flick quieren volver a poner tierra de por medio con Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid, los de Lisci tratarán de sumar para no quedarse demasiado cerca de los puestos de descenso.

El Barcelona suma 6 encuentros consecutivos ganando en Liga. No pierden los de Hansi Flick en Liga desde que lo hicieran el pasado 26 de octubre ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El Barcelona es líder con 40 puntos y este sábado ya ha conocido la victoria del Atlético de Madrid ante el Valencia por 2-1.

El cuadro rojillo tuvo una racha totalmente opuesta a la del Barcelona con 6 derrotas consecutivas. Alessio Lisci y sus pupilos consiguieron romperla el pasado fin de semana al vencer al Levante. Ante el Barcelona no será sencillo pero si de imposibles sabe alguien, ese es Alessio Lisci. Que se lo digan al Mirandés la pasada temporada.

Barcelona y Osasuna se medirán este sábado a partir de las 18:30 en el Spotify Camp Nou. El duelo entre culés y rojillos llega con una diferencia de 25 puntos entre ambos conjuntos pero teniendo en cuenta como se crece el cuadro visitante ante los más grandes de LaLiga EA Sports, no se puede descartar la emoción en el feudo culé. El duelo podrá seguirlo en directo desde dos horas antes del comienzo del mismo en ESTADIO Deportivo con la previa más completa del choque. Además, tendrá disponible el minuto a minuto, la crónica y las reacciones más interesantes de los protagonistas.

Barcelona - Osasuna en directo en LaLiga EA Sports

El Barcelona de Hansi Flick llega con una racha de triunfos en Liga que ya se va hasta los seis encuentros. La última vez que el Barcelona no ganó un partido en Liga fue el pasado 26 de octubre ante el Real Madrid cuando cayó en el Santiago Bernabéu por 2-1. Desde entonces, seis partidos y 18 puntos al zurrón. Los culés suman 40 puntos y en la pasada jornada aprovecharon a la perfección el pinchazo del Real Madrid ante el Celta de Vigo para colocarse a cuatro de los blancos. Por detrás, el Villarreal trata de aguantar el ritmo de victorias con 35 puntos y el Atlético de Madrid parece un tanto perdido con dos derrotas consecutivas. En cuanto a los goles, el Barcelona es el equipo más goleador de la competición con 47 goles a favor, casi el triple que su rival de este sábado.

Osasuna por su parte llega al partido ante el Barcelona con el buen sabor de boca que dejó a los de Alessio Lisci la victoria ante el Levante la pasada jornada. Osasuna consiguió tomar aire con esos tres puntos pero los rojillos aún tienen mucho camino por recorrer en una temporada que parece que estará destinada a sufrir por lograr la permanencia cuanto antes. En el lado opuesto al Barcelona está Osasuna, ya que la victoria ante el Levante llegó tras seis jornadas sin disfrutar de un triunfo y que hizo que se empezase a cuestionar si Alessio Lisci era el indicado para dirigir a los del Sadar en Primera.

Enfrentamientos previos entre Barcelona y Osasuna

En cuanto a los enfrentamientos previos entre Barcelona y Osasuna, los rojillos se aferran al partido de la pasada temporada como espejo en el que mirarse. Los rojillos, de la mano de Vicente Moreno, se llevaron un partido lleno de goles y con un marcador final de 4-2. Marcaron para Osasuna, Budimir por partida doble, Bryan Zaragoza, hoy en el Celta de Vigo y Abel Bretones. Para el Barcelona, perforaron las mallas de Sergio Herrera, Pau Víctor y Lamine Yamal.