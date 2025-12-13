El plan de Arrasate salió a la perfección: "El Elche ha tenido la posesión pero no recuerdo ninguna parada de Leo"
El preparador bermellón puso en valor la actitud de sus jugadores y la inteligencia para no caer en el juego del Elche; lo único que le tuerce el gesto de felicidad es la lesión de Morlanes: "Habrá que ver si es sobrecarga o rotura"
Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, se mostraba muy satisfecho y contento tras el triunfo logrado por sus jugadores ante un rival difícil como el Elche de Eder Sarabia. "Era clave ganar. Estoy contento con la victoria y con la alegría del público", ha reconocido el técnico vasco que también ha puesto en valor la actitud de sus pupilos para sobreponerse al gol en propia puerta.
"Creo que hemos hecho un partido muy inteligente. El Elche es un rival que quiere que vayas, porque tiene un jugador más, con Iñaki Peña, y entiendo que el público a veces también quiere que vayas, y si yo estoy en la grada también sería así, pero tenemos que interpretar bien cuándo ir y cuándo no, y por eso estoy muy contento, porque creo que hemos tenido muchas ocasiones. Nos ha faltado eficacia el primer tiempo. También es verdad que el segundo gol y el tercero son goles que no son normales, pero creo que hemos hecho las cosas bien en ataque y defensivamente hemos estado muy bien. Han tenido la posesión pero no recuerdo ninguna parada de Leo. Incluso el gol de ellos lo mete Pablo Maffeo. Entonces, yo creo que hoy hemos hecho lo que tocaba y por eso también estoy muy contento", ha explicado.
El partido de Mascarell
"Yo creo que hoy lo habíamos hablado toda la semana, que a veces cuando no tienes el balón tienes la sensación de que no estás bien y no tiene por qué ser así porque cada vez que robábamos hacíamos peligro. Pueden tener ellos la posesión, pero igual incluso nosotros tenemos la iniciativa o estamos jugando más a lo que nosotros queremos. Entonces, creo que el aspecto mental era muy importante. Y Omar Mascarell, sí, pues se va a ir muy contento porque ya estaba haciendo buenos partidos, pero si a eso le añades victoria con gol, con semejante asistencia, pues se va a ir feliz. Ahora no sé, igual es él que no quiere renovar ahora".
La lesión de Morlanes
"Nos cambia un poco el ánimo, un poco la sonrisa, un poco todo. Y a ver si estos dos partidos, pues bueno, podemos sacar buenos resultados y nos puede dar esa confianza que a veces te puede dar más soltura a la hora de ya no solo plantear los partidos, incluso de ejecutarlos. Y Morlanes ya en el descanso tenía una molestia en el aductor y habrá que ver si es sobrecarga o si es una pequeña rotura. Habrá que ver mañana".
La renovación de Mascarell
"Es algo que lleva la dirección deportiva y me consta que están en ello. Nosotros ahora, faltando una semana para Navidades, tampoco es cosa mía meterme en eso. Pero bueno, ya sabéis lo importante que es para mí y Omar Mascarell, cuando juega y cuando no juega también, que es muy importante. Y un entrenador quiere tener jugadores así. Entiendo que el club se moverá cuando tenga que moverse y ojalá Omar Mascarell pueda estar más tiempo aquí".
La vuelta de Raíllo
"Estaba en su salsa. Le encanta eso, lo pongo muy en valor. Porque todos nos asustamos el viernes pasado y tuvo una intervención complicada, digamos complicada. Digo, salió bien, pero que no era fácil lo del sábado. Y ya le vi súper convencido y toda la semana ha estado diciendo que sí, que sí, que sí, que va a estar. Y creo que ha hecho un buen partido. Y bueno, pues un episodio más de Raíllo con el Mallorca que, bueno, que lo recordaremos todos, ¿no? Porque creo que es de alabar".