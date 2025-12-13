Eder Sarabia: "Otra vez después de un gran partido en casa hacemos una gran cagada"

El entrenador del Elche se ha mostrado sincero y crítico con la imagen de sus jugadores aunque exculpa a Iñaki Peña por su error en la salida de blaón ya que "es lo que pedimos", ha asegurado

El Elche sigue sin conocer la victoria a domicilio en LaLiga y ante el Mallorca lo cierto es que estuvo lejos de lograrlo. El propio Eder Sarabia lo reconocía abiertamente ante los micrófonos de DAZN tras el partido. "Estoy triste porque otra vez después de un gran partido en casa hacemos una gran cagada. En la jornada 16 hay cosas que tenemos que hacer mejor. En la segunda parte nos ha faltado valentía, no hemos sido nosotros", ha dicho Eder Sarabia a modo de autocrítica.

Sin embargo, el equipo ilicitano parecía que tenía al menos un punto en el bolsillo ya que no estaba suciendo gran cosa hasta el gol de Mascarell. "El empate habría sido un milagro porque el resultado ya al descanso era injusto, hemos hecho un muy mal partido. Hemos sido un equipo blandísimo y ese segundo gol ha condicionado, es responsabilidad mía porque es lo que pedimos", ha reconocido sobre el fallo de Iñaki Peña en la salida de balón que ha costado el segundo gol del Mallorca.

Eso sí, Sarabia ha dejado claro que es por falta de actitud de sus jugadores. "Si al equipo le faltase actitud el máximo responsable sería yo y me tendría que ir. No va por ahí, igual el jugador no entiende algunas cosas, que son importantes para competir fuera de casa. El Mallorca nos ha superado, recuerdo cuatro entradas buenas, el resto hemos llegado tarde, blandos y por ahí hemos empezado a perder el partido", ha explicado, y recuerda que son "un recién ascendido": "Estamos en mitad de tabla. En el cómputo general la nota es buena, pero para que sea excelente tenemos que entender cosas fuera de casa".

Sobre si había hablado ya con Iñaki Peña sobre su error y cómo se encontraba de ánimo el portero catalán, Sarabia ha vuelto a exculpar al meta ilicitano: "No he hablado con él, en el descanso le he dicho que las situaciones estaban por dentro, aunque en la jugada del gol no. No hemos estado finos en la presión del Mallorca. Es parte del proceso y seguir trabajando lo que somos. Responsabilidad absoluta mía".

Por último, sobre el apoyo de la afición y su imagen mandando a callar a un jugador suyo, ha zanjado: "A veces nos falta humildad y si un compañero te dice algo hay que asumirlo. Primero jugamos por nosotros, pero nos da pena por ellos, seguiremos currando".