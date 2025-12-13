Mallorca 3-1 Elche: Omar Mascarell pone el descenso patas arriba

El Mallorca consigue la victoria en el tramo final del partido gracias a un regalo de Iñaki Peña en la salida de balón y Muriqi acaba sentenciando con un testarazo para meter en la pelea por la salvación hasta al noveno clasificado

Partido muy entretenido el que nos han brindado esta tarde de sábado Mallorca y Elche en Son Moix y que logró llevarse el Mallorca a su terreno en el tramo final del choque aunque fue mejor durante casi los 90 minutos. Desde los primeros compases el conjunto de Eder Sarabia intento imponer su duelo deseado con el control del balón pero la efectiva presión de los de Arrasate surtió efecto muy pronto encontrando el gol como premio.

Jan Virgili hacía diabluras partiendo hacia dentro desde la banda izquierda, el atacante arrastra rivales y asistía a Manu Morlanes, solo en la frontal, que tras controlar el esférico, se sacaca un disparo raso y seco ajustado al poste de Iñaki Peña para llevar la alegría a la grada bermellona pues apenas corría el minuto 5 de partido.

El tempranero gol de Morlanes no alteró los planes del Elche, que continuó intentando imponer su estilo de toque ante un rival que esperaba bien pertrechado atrás para crear estragos al contragolpe. Primero la tuvo Jan Virgili en una rápida contra, pero el disparo del atacante se estrelló en el poste. No se lo podía creer el de Vilassar de Mar pero iba a tener otra aún más clara.

Virgili y Muriqi perdonan pero Maffeo no

De nuevo en un contragolpe de libro, Vedat Muriqi pisaba el área y se plantaba ante Iñaki Peña, presionado por el defensa pero con el tiempo suficiente de ponerse el balón para su pierna buena pero la rodilla del meta ilicitano impedía el 2-0 pero en la continuación de la jugada, ganada por el Elche, acabaría Rafa Mir fabricando la jugada del 1-1. Una internada suya por la banda derecha la remataba hacia su propia portería Pablo Maffeo al intentar impedir que el esférico llegara a Santiago en el segundo palo.

Pese a que ambos equipos lo intentaron hasta el final de la primera parte, ambas defensas lograron neutralizar a los ataques pero el partido salió con otra marcha tras el descanso. El Mallorca obligaba al Elche a jugar en largo, algo que incomodaba al conjunto de Sabaria, lo que provocó que el conjunto franjiverde empezará a asumir riesgos en defensa para provocar que el conjunto local se estirara en la presión.

Avisaba Muriqi con una doble ocasión que primero desbarató Aguado tapando su remate a bocajarro y dos minuños más tarde Iñaki Peña desviando su potente disparo a córner. Virgili seguía haciendo de las suyas por la banda izquierda, lo que obligó a Sarabia a sacar del campo a Álvaro Núñez, que esta noche tendrá pesadillas con el catalán, para meter a John con un clara consigna: marcaje al hombre sobre Virgili.

Mascarell aprovecha un regalo de Iñaki Peña

El partido parecía encaminarse a un empate sin remedio, entre imprecisiones y cambios hasta que ya en el 83', Iñaki Peña regalaba un balón a Mascarell que no iba a desperdiciar con una bonita vaselina sobre el meta catalán para hacer el 2-1. Quedaba poco tiempo pero casi sin lugar a la reacción, el Mallorca iba a dar la estocada definitiva al partido.

De nuevo Mascarell ganaba un balón dividido en el círculo central, a la carrera avanzaba y desde la banda izquierda ponía un centro medido que Muriqi cabeceaba con potencia a la mismísima escuadra de la portería de Iñaki Peña, que salvaría en el tiempo añadido el cuarto sobre la línea de gol privando a Abdón Prats de su tanto particular.

Respira el Mallorca que logra salir de los puestos de descenso y apretar mucho más la lucha por la permanencia y metiendo en la pelea prácticamente hasta el noveno clasificado, el propio Elche, que se queda tan sólo cuatro puntos por encima del descenso.

- Ficha técnica:

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Mascarell, Morlanes (Antonio Sánchez 71'), Darder (Torre 86'), Virgili (Mateu 86'), Mateo Joseph (Assano 71') y Muriqi (Prats 90').

Elche: Iñaki Peña, Álvaro Núñez (John 66'), Affengruber (Josan 87'), Bigas, Chust, Germán, Aguado, Febas, Neto (Mendoza 78'), Santiago (Álvaro 66') y Rafa Mir (André Silva 87').

Goles: 1-0 (5') Morlanes; 1-1 (21') Maffeo en propia puerta; 2-1 (83') Mascarell; 3-1 (89') Muriqi.

Árbitro: Munuera Montero (c. andaluza). Amonestó a Morlanes, Mascarell y Assano.

Incidencias: Estadio de Son Moix. 16.199 espectadores.