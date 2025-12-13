Getafe - Espanyol, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 16 de LaLiga entre el Getafe de José Bordalás y el Espanyol de Manolo González

¡Buenas tardes y bienvenidos a El Coliseum! El Getafe cerrará el sábado de fútbol en LaLiga frente al Espanyol. El equipo de Manolo González aterriza en Madrid en un estado de forma excepcional tras tres victorias consecutivas en LaLiga.

Milla se perderá el duelo por una expulsión el pasado fin de semana que fue una de las jugadas más polémicas de la jornada . Después de recibir un pelotazo de Tajon Buchanan cuando estaba en el suelo, se revolvió contra el atacante del Villarreal y, según reflejó el acta del árbitro Mateo Busquets Ferrer, l lamó "hijo de puta" a su rival.

El Getafe recibe en El Coliseum al equipo de moda en LaLiga, el Espanyol, que aterriza en madrid en estado de gracia, a pesar de haber caído eliminado en la Copa del Rey por el Atlético Baleares, un Segunda RFEF. La baja de Luis Milla es el gran inconveniente de un Getafe que busca recuperar el rumbo en LaLiga.

Luis Milla, baja crucial en el Getafe

El Getafe de José Bordalás afrontará el duelo contra el cuadro 'perico' sin el que probablemente es su jugador clave. Milla es el hombre que pone orden y cabeza en el centro del campo además de lucha y un pie exquisito con el que ha obsequiado a sus compañeros con seis asistencias de gol. Milla se perderá el duelo por una expulsión el pasado fin de semana que fue una de las jugadas más polémicas de la jornada. Después de recibir un pelotazo de Tajon Buchanan cuando estaba en el suelo, se revolvió contra el atacante del Villarreal y, según reflejó el acta del árbitro Mateo Busquets Ferrer, llamó "hijo de puta" a su rival. Por ese insulto, ha sido sancionado con un partido entre la indignación de su entrenador, José Bordalás, y de toda la plantilla del Getafe, que opina que su mediocentro titular reaccionó a una agresión que no recibió ni amonestación. Y ahora, sin Milla, el Getafe busca a un sustituto en el centro del campo para afrontar el partido contra el Espanyol.

El mejor momento de la temporada para el Espanyol

El Espanyol visita al Getafe en su mejor momento de la temporada tras sumar tres victorias consecutivas en LaLiga contra Sevilla (2-1), Celta (0-1) y Rayo Vallecano (1-0), una dinámica que empuja al bloque catalán a seguir creciendo. El equipo blanquiazul nunca ha firmado cuatro triunfos seguidos y espera hacerlo contra el Getafe, al que define como uno de los rivales más competitivos de Primera. El Espanyol presenta escasas carencias este curso, aunque su rendimiento a domicilio (ocho puntos), está por debajo del nivel como local (19). Más allá de esto, el Getafe se encontrará a un rival sólido en todas sus facetas puesto que mantiene la portería a cero con frecuencia (seis veces este curso) y sus delanteros han demostrado eficacia arriba: Pere Milla suma cinco goles y Roberto, cuatro. Los pupilos del entrenador Manolo González, pese a todo, asumen que no pueden bajar la guardia. La eliminación de la Copa a manos del Atlético Baleares, un Segunda RFEF, les recordó que cualquiera les puede ganar si no están al máximo.