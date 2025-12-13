Arbeloa se desmarca del ruido y respalda a Xabi Alonso: “Estoy centrado en el Castilla”

Álvaro Arbeloa ha salido al paso de los rumores que le sitúan como posible relevo de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. Tras la victoria del Castilla ante el Guadalajara, el técnico del filial fue claro: su foco está exclusivamente en su equipo y en el trabajo diario, al tiempo que mostró un respaldo total al entrenador del primer equipo

El nombre de Álvaro Arbeloa ha entrado con fuerza en el debate sobre el futuro del banquillo del Real Madrid, en un momento delicado para Xabi Alonso tras una racha irregular de resultados. Sin embargo, el actual entrenador del Real Madrid Castilla quiso rebajar cualquier especulación y marcar distancias con ese escenario.

“Soy entrenador del Castilla y estoy centrado en ello. En mis jugadores, en los partidos que tengo por delante, en los entrenamientos y no hay nada más fuera de eso”, afirmó Arbeloa con rotundidad, dejando claro que no contempla ahora mismo dar el salto al primer equipo.

Respaldo firme a Xabi Alonso

Lejos de alimentar rumores, Arbeloa aprovechó para defender públicamente a Xabi Alonso, a quien definió como “un entrenador excepcional”. El técnico del filial recordó además la buena relación personal que mantiene con el tolosarra, que recientemente aseguró que ve a Arbeloa como futuro entrenador del Real Madrid.

“Xabi es un gran amigo mío y por eso habla muy bien de mí”, explicó, restando trascendencia a esas palabras. Arbeloa confirmó que ambos han hablado en las últimas semanas, aunque siempre sobre cuestiones estrictamente deportivas. “Hemos hablado todos los temas de los canteranos. Tanto para Vitoria como para Talavera. Tenemos muy buena relación y eso no va a cambiar nunca”, señaló.

Confianza en la cantera y mensaje de club

Arbeloa también valoró la presencia de varios canteranos en la convocatoria del primer equipo para el partido ante el Alavés, destacando su preparación y compromiso. “Ojalá puedan tener algunos minutos y ayudar. Están sobradamente preparados, son muy trabajadores, con mucho talento y se lo han ganado”, afirmó, reforzando el discurso de confianza en la cantera madridista.

Sobre la situación general del primer equipo, el técnico del Castilla lanzó un mensaje contundente para quienes dudan del momento del club. “En una temporada siempre hay altibajos, pero si alguna persona en el mundo piensa que el Real Madrid está muerto está equivocado, no conoce al club”, sentenció.

El futuro del banquillo blanco, en el aire

Mientras Xabi Alonso afronta en Mendizorroza un partido clave para su continuidad, el nombre de Arbeloa aparece en el radar del club como una opción de futuro. El propio Xabi evitó valorar escenarios hipotéticos, aunque no escatimó elogios hacia su excompañero. “Creo que Álvaro en un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid. Está haciendo las cosas muy bien”, afirmó el técnico blanco.

Por ahora, Arbeloa insiste en mantenerse al margen del debate y centrado en su labor al frente del Castilla. El ruido del banquillo sigue creciendo, pero el entrenador del filial prefiere hablar desde el trabajo diario y la lealtad, tanto a su club como a su compañero Xabi Alonso.