Benzema defiende a Xabi Alonso y critica a los jugadores: "El problema es no aceptar que el que tienes delante marque más goles"

El exfutbolista del Real Madrid ha hecho balance de la crisis que está atravesando el conjunto blanco, que viene de perder contra el Celta y Manchester City en el Bernabéu, dejando muy cuestionado el puesto para el técnico tolosarra

Xabi Alonso entra en un días decisivos en el Real Madrid. Los últimos resultados han creado un mar de dudas y su destitución podría ser una realidad si vuelve caer derrotado, en este caso, contra el Alavés, en el encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. En este sentido, el 'pinchazo' contra el Manchester City ha provocado que exfutbolistas como Benzema, que estuvo un total de 14 temporadas en el conjunto blanco, hayan querido hacer balance de la crisis deportiva que atraviesa el club, lanzando un ataque contra los jugadores.

Benzema señala la crisis del Real Madrid

En este sentido, Benzema, con el que sueñan en Lyon, atendió a L'Equipe para repasar la última hora del Real Madrid: "Lo que les falta es simplemente una conexión. Entre Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo. Cada uno necesita saber qué hacer en el campo. Bellingham necesita entender que él es el mediapunta, no el goleador. Mbappé es el goleador, no el media punta. Vinicius no es un centrocampista defensivo, es un extremo izquierdo. Mientras todos sepan qué hacer en el campo, ya está. Porque estamos hablando de jugadores que están entre los diez mejores del mundo, y todos están en el mismo equipo. Es difícil porque cada uno tiene su propia personalidad y características. Todos quieren ser los mejores, así que es un poco complicado. Todos necesitan entender que, en su rol, pueden aportar, pero que es por el bien del equipo".

Por otro lado, Benzema fue preguntado por si Xabi Alonso tenía la responsabilidad de lo que le está ocurriendo al Real Madrid, que ha recibido el apoyo del vestuario: "No, el entrenador no puede hacer nada. Tiene nombres, es el que mejor juega. Después, es cuestión de jugadores. Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo. El problema es no aceptar que el que tienes delante marque más goles. Por eso tienes problemas cuando tienes cinco o seis grandes jugadores juntos. Todos aportan algo. Y, al final, el goleador siempre recibe un poco más de atención que los demás. ¡Pero siempre necesita a los demás! No puedes hacerlo todo solo".

Benzema destaca la importancia de Mbappé

Benzema también habló de Mbappé, que no jugó un minuto contra el Manchester City por molestias musculares: "Marca muchísimos goles y seguirá haciéndolo, como lo hizo en el PSG. Pero lo más importante para Mbappé es que el Real Madrid lo fichó para que, en momentos clave, pueda ganar partidos para su equipo. Y es capaz de hacerlo. Esa es la presión que necesita asumir y dar ese pequeño paso para convertirse en el líder del ataque. Porque él es quien tiene que llevar al Real Madrid a los títulos. Eso sí, no solo, sino con los demás. Por eso hablé de la conexión".

Por último, Benzema habló del hecho que Mbappé sea decisivo en el Real Madrid: "¡Cuidado! Un doblete o un hat-trick contra el Elche es difícil. Que oigas "Elche" no significa que sea fácil. Es como en Arabia Saudí: si marcas tres goles, dicen "solo Arabia Saudí"... No. Hay defensas, un portero. Hablo de esos momentos en los que hay un partido que el equipo tiene que ganar sin remedio. ¡Es intenso! Para eso lo ficharon. Tiene la capacidad, y espero que lo consiga".