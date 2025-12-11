El superordenador define el Top 8 de la Champions y los eliminados: las opciones de Atlético, Real Madrid, Barça, Athletic y Villarreal

A falta de dos jornadas para el final de la fase liga, el superordenador de Opta predice qué equipos quedarán entre los ocho primeros, cuáles tendrán que luchar en el playoff de dieciseisavos y qué ocho se quedan fuera de la competición europea

Tan sólo quedan dos jornadas para que la fase de liga llegue a su fin en la Champions League y todo está por decidir. Será ya en el mes de enero cuando se jueguen esas dos últimas fechas pero son muchos los clubes que ya hacen sus cábalas y entre ellos, los equipos españoles.

Ahora mismo, delos cinco equipos españoles tan solo Real Madrid y Atlético de Madrid, séptimo y octavo clasificado, accederían directamente a los octavos de final, ahorrándose así el playoff previo pero hay muchos equipos tras ellos que podrían arrebatarle esa privilegiada posición, entre el FC Barcelona, que tan sólo está a dos puntos de los equipos madrileños, de ahí que el conocido 'superordenador' de Opta haya hecho su actualización tras la disputa de esta última jornada y haya predicho qué ocho equipos conseguirán el billete directo a octavos, cuáles ocho acabarán eliminados siendo los otros 16 restantes los que disputen el playoff de acceso a los octavos de final.

Hasta la fecha tan sólo el Arsenal ha sido capaz de ganarlo todo, haciendo seis de seis en victorias, de ahí que sea uno de los equipos que el Superordenador da por seguro en los octavos con una proyección de 22,46 puntos esperados. A los 'gunners' le acompañarían Bayern de Múnich, con 19,2 puntos esperados; el Manchester City, con 17,43; el actual campeón, el PSG, con 16,63 puntos esperados; la Atalanta, con 16,07; el Liverpool, con 15,84.

Es decir, que el Superordenador no ve a los tres españoles entre los ocho primeros, luchando por las dos plazas restantes. Según sus predicciones, el Atlético de Madrid sería séptimo con 15,84 puntos esperados y el Real Madrid, octavo con 15,66, quedándose por tanto el Barcelona a las puertas y siendo noveno con 14,50 puntos, lo que le obligaría a jugar el playoff de dieciseisavos.

Los equipos del playoff de dieciseisavos

Como bien estima el superordenador, el Barcelona sería noveno, por lo que tendría que enfrentarse a doble partido a uno de los otros clubes clasificados entre el noveno y el vigésimocuarto puesto. En caso de quedar finalmente ese noveno puesto, su rival sería o bien el último de los clasificados o el antepenúltimo (23º), que según el Superordenador sería o bien el Qarabag o el Benfica de Mourinho. Así, las posiciones en orden del noveno al vigésimocuarto serían las siguientes: FC Barcelona, Inter, Tottenham, Borussia Dortmund, Chelsea, Newcastle, Sporting de Portugal, Bayer Leverkusen, Juventus, Olympique Marsella, Mónaco, Galatasaray, Nápoles, PSV Eindhoven, Qarabag y Benfica.

El Athletic, a las puertas; el Villarreal, sin opciones

Mucho menos halagüeño es el panorama para Athletic y Villarreal, los otros dos equipose españoles en la máxima competición continental. La proyección de puntos para los de Valverde es de 7,19 puntos, a todas luces insuficiente para alcanzar la vigésimocuarta plaza, quedando finalmente en la trigésima posición. El Villarreal, por su parte, quedaría trigésimocuarto con una proyección de 4,22 puntos esperados, por delante tan solo de Bodo/Glimt (4,19) y Kairat (1,80 puntos).