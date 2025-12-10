Marcelino no se muerde la lengua: "Nuestra Champions ha sido nefasta"

El técnico del Villarreal no puso excusas a la quinta derrota del submarino amarillo. El Copenhague se llevó el triunfo por 2-3 en los últimos minutos

El Villarreal se agarraba este miércoles a las últimas opciones de seguir vivo en la Champions League. Los de Marcelino se repusieron hasta en dos ocasiones a sendos goles del Copenhague pero el último, a poco del final del tiempo reglamentario, fue decisivo para los amarillos. En la rueda de prensa posterior, Marcelino no tiró ni el más mínimo ápice de excusa para analizar la Champions League de su equipo.

El Villarreal se hunde en la Champions League

Marcelino habló de una Champions nefasta para definir la competición del Villarreal en el torneo de más nivel en Europa: "Es nefasta nuestra competición. Somos bastante mejor equipos que el Pafos o el Copenhague pero no lo hemos demostrado. En la Liga somos otro equipo a nivel de confianza y seguridad. Tampoco hemos tenido fortuna. Empezamos la competición con ese gol ante el Tottenham... Hay minutos en los que no supimos competir. Encajamos goles al final o al principio, como pasó en cinco de los seis partidos. Hoy encajamos en el primer minuto, empatamos y luego nos metieron el 1-2 nada más empatar. No puedes encajar goles en esos momentos. Es una pena porque los jugadores no se merecen esto. Nos valdrá para aprender y mejorar, para saber que los partidos en Champions requieren la máxima atención y concentración. Hemos tenido momentos que nos han penalizado".

A pesar de que el Villarreal ya está eliminado de manera virtual de la Champions League, Marcelino no quiere relajación en las dos jornadas que quedan: "Sí nos jugamos. Siempre te juegas algo, en cualquier competición. Te juegas ser tú mismo, el orgullo, exponer el nombre del Villarreal por Europa. Tienes que demostrar ambición e ilusión. Para mí, este partido era el mismo que el primero. Siempre intentamos plantear cada partido para ganarlo. Nos jugamos ser nosotros, que es lo más importante".

El técnico del Villarreal habló de lo poco que necesitan los rivales para marcarle goles en contra: "Los rivales nos generan muy poco y nos meten goles, muchos goles. Parece que es la repetición de la primera vuelta de la liga del año pasado. Tenemos ocasiones claras, nos las metemos y los rivales resultan determinantes. El equipo lo pone todo, pero en las áreas no somos determinantes y somos vulnerables en la nuestra. Hemos generado muchas ocasiones para ganar, pero nos penalizan sus llegadas. Es una lástima y no tiene una fácil explicación".

Por último, Marcelino no contempló que esta derrota y eliminación virtual de la Champions League pueda afectarles en Liga: "Este resultado no ha sido diferente a los anteriores y hasta ahora no nos ha afectado. Perdimos contra el Pafos, donde sabíamos que era importante, y reaccionamos en el campo del Espanyol. Intentaremos que no nos afecte y vayamos a jugar contra el Levante con el máximo respeto y humildad para ser nosotros mismos. No hemos encontrado nuestro mejor nivel durante todo el partido. Hemos puesto toda la actitud y los jugadores se han pegado una paliza tremenda, pero no hemos sido solventes para lograrlo".