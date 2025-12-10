Villarreal - Copenhague: Horario, canal y dónde ver en TV hoy el partido de la jornada 6 de la Champions League

El Villarreal necesita su primera victoria en esta Champions y quiere lograrla ante un Copenhague que llega en mala dinámica, pero que promete vender cara su piel en La Cerámica

El Villarreal recibe este miércoles al Copenhague en La Cerámica en un partido que es casi una final encubierta para el submarino amarillo, obligado a sumar si quiere engancharse a los 24 que avanzan en la Champions League.

El equipo de Marcelino llega con solo un punto en el casillero, el que arañó ante la Juventus, y con la sensación de que ha dejado escapar demasiado. La última jornada fue un golpe duro: 4-0 ante el Dortmund, en un encuentro en el que el Villarreal generó pero no castigó, algo que en Europa suele costar carísimo.

En casa, el balance tampoco invita al optimismo: un empate y una derrota, y cuatro goles encajados entre Juventus y Manchester City. La Cerámica todavía no ha vivido una noche grande en Europa esta temporada y el equipo necesita ofrecerla ya.

Villarreal No Iniciado - Kobenhavn

Enfrente estará un Copenhague que llega con 4 puntos, más sólido de lo que indica su mal momento en la liga danesa. Los de Jacob Neestrup vienen de ganar en Europa al Kairat y llegan sin nada que perder, sabiendo que un triunfo en España sería un impulso gigantesco para meterse en la pelea real por la clasificación.

Eso sí, lejos de Dinamarca sufre. Seis goles encajados fuera, ninguno marcado, y la sensación de que fuera de casa les cuesta un mundo competir. Pero este Copenhague tiene ese punto imprevisible que incomoda a cualquiera, y puntuar en La Cerámica no entra en su guion… aunque tampoco sería una locura.

Villarreal CF - Copenhague: fecha y horario de la jornada 6 de la Champions League

El encuentro de la jornada 6 de la Champions League entre Villarreal y Copenhague está programado para el miércoles 6 de diciembre a las 18:45 horas, en el estadio de La Cerámica.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 6 de la Champions League entre Villarreal CF y Copenhague?

El Villarreal - Copenhague de la jornada 6 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Liga de Campeones (dial 60 y en Orange TV 115) y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir online el Villarreal CF - Copenhague, encuentro de la jornada 6 de la Champions League?

