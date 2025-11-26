El Villarreal, penalizado por la falta de gol en Champions League

El conjunto de Marcelino tan solo vio puerta contra la Juventus esta temporada en la Copa de Europa, quedando sin hacer gol ante el Tottenham, Manchester City, Pafos y Borussia Dortmund, firmando de esta manera 270 minutos en total en lo que ha quedado castigado por la falta de pegada en el área rival

El Villarreal volvió a caer derrotado en un nuevo enfrentamiento de la UEFA Champions League, en este caso, contra el Borussia Dortmund. Los de Marcelino se fueron de Alemania con un importante 4-0 que les deja prácticamente fuera de poder avanzar de ronda en la Copa de Europa. Además, tras no ver puerta en el día de ayer, el submarino amarillo firma un total de 270 minutos sin hacer un gol en la máxima competición internacional de clubes, siendo una de las claves y problemas del conjunto castellonense en este torneo.

Marcelino lamenta la falta de acierto contra el Borussia Dortmund

Marcelino hizo especial hincapié en las oportunidades que tuvo el Villarreal para maquillar el 4-0 final en el marcador contra el Borussia Dortmund: "Creo que tuvimos ocasiones para irnos por delante en el marcador, pero no tuvimos ese acierto. No tuvimos acierto para materializar y en este campo no puedes perdonar. Tienes 44 minutos para hacer gol y no lo haces: eso es el acierto. No tengo nada que reprochar al equipo. El rival ha tenido una pegada tremenda. Hemos tenido el empate en la acción previa a la expulsión y once contra once creo que habríamos visto otro partido. A ver si la suerte está de nuestro lado a partir de ahora". Además, jugadores como Juan Foyth, que fue expulsado con roja directa en el minuto 53, apuntó que "ya no hay nada que hacer, no sirve quejarse, no sirve decir cosas de más, pero duele porque en el primer tiempo habíamos hecho un grandísimo trabajo, sentíamos que teníamos el partido controlado y en dos decisiones mínimas el partido se te va. Viendo cómo fue el partido, es un resultado durísimo. Hay que seguir porque todavía tenemos posibilidad de clasificarnos".

Con ello, el Villarreal sumó 270 minutos sin hacer gol en un partido de la UEFA Champions League, ya que la última vez que los de Marcelino vieron puerta en la Copa de Europa fue en la jornada 2 contra la Juventus, el pasado uno de octubre. De esta manera, la falta de gol se considera una de las claves del submarino amarillo, que no han conseguido batir una sola vez la meta del Tottenham, Manchester City, Pafos y, por último, Borussia Dortmund. Esta sequía goleadora está siendo uno de los problemas del conjunto castellonense, que se queda con solo un punto y situándose antepenúltimo en la clasificación.

El Villarreal, ante un reto mayúsculo en la Champions League

Con estos números, el Villarreal queda en una situación crítica de cara a sus aspiraciones de poder estar en la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Sin embargo, el conjunto de Marcelino queda obligado a ganar al Copenhague, Ajax y Bayer Leverkusen, que son los tres rivales restantes de estas fase de liga para el submarino amarillo. A partir de ahí, el equipo castellonense deberá mirar a los resultados de sus oponentes en la clasificación para poder soñar con disputar los, al menos, dieciseisavos de final.