Marcelino, tras el 4-0 en Dortmund: "La mano existe y no entiendo que no la revisen"

El Villarreal se marchó de Dortmund con una derrota tan dura como frustrante. El 4-0 ante el Borussia deja al equipo de Marcelino prácticamente sin opciones en la Champions y, aunque el marcador sugiere un monólogo alemán, el técnico asturiano defendió que el partido “se decidió en dos momentos puntuales” que cambiaron el guion. El primero, la acción previa al 1-0, que reclamó por mano; el segundo, el penalti y expulsión de Foyth nada más arrancar la segunda mitad.

Marcelino apareció serio en los micrófonos de Movistar, insistiendo en que su equipo no había realizado un mal encuentro y que el castigo había sido “desproporcionado” para lo que ocurrió sobre el césped.

Marcelino denuncia la acción del 1-0 y lamenta el giro del partido

El entrenador no escondió su enfado por la jugada que rompió el plan de partido del Submarino. “La mano existe; si esa mano no existe, el balón no va a un compañero”, afirmó en referencia al toque previo al gol de Guirassy. Lo que más le molestó fue que el colegiado no acudiera al monitor: “No entiendo que el árbitro no vaya a verla. Si tardas tanto en decidir es porque no lo tienes claro, y cuando no lo tienes claro, debe decidir el árbitro”.

Hasta esa acción, Marcelino consideraba que su equipo estaba siendo incluso mejor: “Hemos paralizado al Dortmund, pasamos a dominar, cogimos confianza y generamos ocasiones bastante claras. No obligamos al portero a intervenir, pero eran situaciones buenas”. Por eso dolió tanto encajar en la última jugada del primer tiempo: “Es un golpe duro”.

El técnico pide acierto y defiende a su vestuario

La segunda mitad comenzó con una oportunidad clara para Buchanan, pero acto seguido llegó la acción que sentenció el choque. Penalti, roja a Foyth y el 2-0. Y ahí, según Marcelino, se rompió todo: “En dos minutos se te viene abajo el trabajo”.

Aun así, el técnico no quiso cargar contra sus jugadores. “No tengo nada que reprochar al equipo. Nos faltó acierto. En este campo no puedes perdonar”, lamentó, recordando que el Villarreal tuvo opciones reales para adelantarse: “Tuvimos ocasiones para irnos por delante y once contra once habría sido otro partido”.

Partey también reclama y pide aprender del golpe

Thomas Partey coincidió con su entrenador. “Yo vi que era mano”, señaló sobre el 1-0. El mediocentro admitió que “todo ha ido en contra” y que la expulsión marcó el resto del encuentro. Aun así, pidió mirar hacia adelante: “Hay que aprender de esto. Los detalles te cambian un partido”.

Un horizonte casi imposible en Champions

Con solo un punto de quince posibles y apenas dos goles marcados en cinco jornadas, el Villarreal necesitaría ganar los tres partidos restantes y hacerlo goleando para mantener alguna opción matemática. El equipo está hundido en la tabla (posición 34) y ya solo le queda aferrarse a un milagro… y a algo más.