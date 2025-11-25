Dortmund - Villarreal: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 5 de la Champions League

El Villarreal llega a Dortmund obligado a ganar para seguir con opciones reales de clasificación en la Champions League. Tras un inicio desastroso en la fase de liga, con solo un punto de doce posibles, el Submarino afronta un duelo a vida o muerte en uno de los escenarios más imponentes del fútbol europeo: el Signal Iduna Park.

Un Villarreal sin margen de error visita un Dortmund que se hace fuerte en casa

El conjunto de Marcelino García Toral encara una noche que puede marcar su futuro europeo. La derrota ante Pafos y la caída contra el Manchester City han dejado al equipo prácticamente sin balas en la recámara, únicamente sostenido por el empate frente a la Juventus. Para mantenerse con opciones de entrar en el top 24, la única receta pasa por ganar hoy en Alemania, un desafío tan complejo como imprescindible.

La realidad del Villarreal en Europa contrasta con su brillante momento en LaLiga. Llega tercero, con cuatro victorias consecutivas y en plena racha ante un Dortmund que acostumbra a acelerar en casa, empujado por un ambiente que convierte cada posesión en una prueba de nervios.

El Dortmund, un equipo imprevisible pero letal en su estadio

El conjunto de Niko Kovac llega con siete puntos, firme candidato a clasificarse entre los ocho mejores si encadena un nuevo triunfo. Su victoria ante el Athletic (4-1) demostró su poderío en casa, aunque sus despistes defensivos siguen siendo un problema. En la Bundesliga vive una situación parecida: es cuarto, viene de un 3-3 ante Stuttgart tras perder dos ventajas claras y muestra una irregularidad que suele castigarle en los minutos finales.

Guirassy, Adeyemi y Beier —este último recuperado a tiempo— forman un tridente de vértigo que podrá castigar cualquier desajuste de la zaga amarilla. Además, el Dortmund acostumbra a jugar con defensa de tres centrales y carrileros muy altos, un sistema que genera espacios si se supera la primera presión.

Borussia Dortmund - Villarreal: fecha y horario del partido en la jornada 5 de la Champions League

El duelo correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League se disputa hoy martes en el Signal Iduna Park a las 21:00 horas.

