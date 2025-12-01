Sorloth se reencuentra con el gol, por partida doble, tras una sequía preocupante con el Atlético de Madrid

El delantero noruego del Atlético de Madrid volvió a notar un gol con la camiseta rojiblanca tras 9 partidos consecutivos sin hacerlo, una racha que ha condicionado el rendimiento de Solroth en los planes de Simeone

El Atlético de Madrid, a través de dos goles de Sorloth, sigue intratable y acercándose a los dos de arriba, que se ponen a tiro para un cuadro rojiblanco que aspira a pelear LaLiga. Ante el Oviedo, el conjunto de Simeone dominó y a los 26 minutos de partido ya iba ganando 2-0 ante el colista de LaLiga. El encargado de hacer los dos tantos fue Sorloth, que regresó a la titularidad y puso fin a una sequía preocupante en el Atlético de Madrid.

Sorloth pone fin a una sequía de 9 partidos sin marcar con el Atlético de Madrid

El delantero del Atlético de Madrid contaba con el beneplácito de Simeone que, ante el Real Oviedo, dio descanso a Julián Álvarez. El noruego estuvo a la altura de las circunstancias y de lo esperado por el técnico argentino. La fiesta de Sorloth comenzó pronto, en el minuto 16, cuando recogió, en boca de gol, una asistencia de Hancko para marcar al placer el primer gol de la tarde. Con su tanto, Sorloth ponía fin a una sequía tras 9 partidos sin ver puerta con el Atlético de Madrid, sumando LaLiga y la Champions League. El noruego, desde el duelo ante el Real Madrid de la jornada 7 de LaLiga, no había celebrado ningún gol. El tanto le dio ánimo al atacante colchonero que vio como Aaron Escandell, en la primera ocasión del partido, le iba a poner las cosas muy complicadas. Pero el olfato goleador de Sorloth volvió a brillar y, tras un mal despeje de la zaga azulona, enganchó una volea que superó al portero oviedista para, antes de la media hora de partido, dejar el choque visto para sentencia.

Siete cambios en el once del Atlético de Madrid

La titularidad de Sorloth, sobre el papel, no era lo esperado en un Atlético de Madrid que llegaba muy forzado al choque ante el Oviedo tras haber jugado entre semana frente al Inter de Milán en la Champions League. Simeone apostó por dar descanso a Julián y confiar en Sorloth que cumple con su rol en el Atlético de Madrid. "La verdad que el primer tiempo fue muy bueno, ellos no tuvieron situaciones y nosotros creo que generamos, sobre todo por izquierda, un buen ataque que nos generó siempre situaciones de peligro y me pone muy contento por todos los chicos que por ahí tienen menos minutos y obviamente les tocó hoy hacerlo y lo hicieron muy bien", señaló Simeone en rueda de prensa tras los 7 cambios que introdujo en el once titular.