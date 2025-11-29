Atlético de Madrid 2-0 Oviedo: Sorloth hunde a los de Luis Carrión con un doblete

El conjunto de Simeone se llevó una victoria plácida contra el equipo de Luis Carrión gracias a los goles del delantero noruego en la primera parte, que se fue sustituido en le minuto 63 para darle entrada a Julián Álvarez

El Atlético de Madrid recibió al Oviedo en el Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Para ello, Simeone introdujo novedades importantes en su once inicial, como la titularidad de Oblak, que estaba de vuelta, Marc Pubill, Gallagher o Griezmann, además de la suplencia de Barrios y Julián Álvarez. Por otra parte, Luis Carrión introdujo a Rahim ante la lesión de Javi López. En este contexto, Sorloth fue infalible en la primera parte firmando un doblete, decisivo para el resultado final del choque.

Sorloth aprovecha una nueva oportunidad de Simeone

De esta manera, Simeone comenzó con un once formado por Oblak; Lenglet, Hancko, Molina, Marc Pubill; Gallagher, Koke; Nicolás González, Álex Baena, Griezmann; Sorloth. Por su parte, Luis Carrión empezó en el Metropolitano con Aarón Escandell; Rahim Alhassane, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal; Colombatto, Dendoncker, Cazorla; Fede Viñas, Rondón y Hassan. Con ello, el Atlético de Madrid empezó a hacerse poco a poco dueño del balón, manejando la posesión. De hecho, terminó la primera parte con un 58% en este sentido, a diferencia del 42% que dejó el Oviedo. Por ello, el conjunto colchonero tuvo más llegadas a la portería rival, donde llegaron los dos primeros goles del partido.

En primer lugar, una gran jugada colectiva acabó, previo al pase de Hancko, en las botas de Sorloth para que estrenase el marcador en el feudo rojiblanco. En segundo lugar, un grave fallo defensivo de Carmo propició el segundo del delantero noruego, que volvió a ver puerta más de dos meses después, desde la goleada al Real Madrid en el Metropolitano. En este contexto, Simeone pudo comenzar la segunda parte con buenas sensaciones tras las rotaciones hechas en el once inicial de hoy contra el Oviedo, sobre todo pensando en el encuentro contra el Barcelona del próximo martes, correspondiente al partido que debe adelantarse por la disputa de la Supercopa de España.

Por la cercanía del partido del Atlético de Madrid contra el conjunto de Hansi Flick, Simeone pudo decidir cambiar en el descanso e introducir a Giuliano y sacar a Álex Baena. De esta manera, el conjunto rojiblanco siguió dominando el partido, sin hacer claras ocasiones de gol sobre la portería de Escandell. Sin embargo, el Oviedo tuvo oportunidades para estrenar el marcador, con disparos de Santi Cazorla y Rondón, pero se fueron desviados de la meta de Oblak. El conjunto de Luis Carrión tuvo durante momentos del encuentro la posesión de balón pero le costaba llegar y tener oportunidades reales para celebrar un tanto.

En este contexto, el Atlético de Madrid intentó poco a poco dormir el partido, asegurando los tres puntos, pero buscando el gol para seguir ampliando la distancia en el marcador. Además, Simeone siguió haciendo sustituciones, como la de Raspadori en el minuto 75 por Koke, que se fue del Metropolitano con una ovación tremenda, al igual que Santi Cazorla cuando se marchó en el cambio. De esta manera, el conjunto rojiblanco se llevó los tres puntos para meter presión al Real Madrid, que juega mañana ante el Girona, y ya pone el foco en el importante duelo del martes contra el Barcelona en el Camp Nou.

- Ficha técnica:

2 – Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko, Nico González (Giménez, m. 87); Gallagher, Koke (Raspadori, m. 75), Baena (Giuliano, m. 46); Griezmann (Barrios, m. 63) y Sorloth (Julián Alvarez).

0 – Oviedo: Aaron; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo (Dani Calvo, m. 61), Rahim; Dendocker; Colombatto (Reina, m. 83), Cazorla (Ejaria, m. 75), Hassan (Ilic, m. 83); Rondón (Fores, m. 75) y Fede Viñas.

Goles: 1-0, m. 15: Sorloth. 2-0, m. 26: Sorloth.

Árbitro: Víctor García (C. Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a David Carmo (m. 54).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante 61.305 espectadores.