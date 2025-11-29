Jan Oblak está de vuelta en el Atlético de Madrid

Simeone incluye en la convocatoria del Atlético de Madrid a Jan Oblak, que apunta a recupera la portería ante el Real Oviedo

El Atlético de Madrid regresa a LaLiga tras su agónica victoria ante el Inter de Milán en la Champions League. El cuadro rojiblanco logró sacar los tres puntos ante un rival que puso cuesta arriba la ventaja colchonera. Los madrileños sigue con la moral porlas nubes, pues los resultados acompañan al equipo de Simeone. Para más alegría, Jan Oblak ha recibido el alta médica y figura en la lista de convocados de Simeone a la espera de recuperar la portería rojiblanca. Marcos Llorente y le Normand son las únicas dos bajas en el Atlético de Madrid que se medirá al Oviedo en la jornada 14 de LaLiga.

Oblak Regresa a la convocatoria del Atlético de Madrid y apunta a titular ante el Real Oviedo

Jan Oblak regresó este sábado a la convocatoria para el partido contra el Oviedo en el Metropolitano, una vez recuperado de sus molestias, a la espera de si será titular o no en el encuentro frente al conjunto asturiano, en el que son baja Robin Le Normand y Marcos Llorente. El guardameta esloveno se había perdido los dos últimos partidos contra el Getafe y el Inter a causa de unas molestias sufridas hace dos semanas con su selección, pero ya se entrenaba con normalidad desde el pasado martes. Musso sustituyó al cancerbero que apunta a regresar a la portería tras superar las molestias físicas. El esloveno es indiscutible bajo palos y un seguro de vida para Simeone que vuelve a contar con su mejor baza para defender la meta ante el Real Oviedo.

Marcos Llorente y le Normand, las dos bajas del Atlético de Madrid para el choque de la jornada 14 de LaLiga

En otro orden de cosas, Marcos Llorente, por segundo encuentro seguido por una lesión muscular, y Le Normand, por cuarto partido consecutivo por una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda de la que ya ultima su recuperación, son las bajas del equipo de Simeone ante al Oviedo. La convocatoria final está compuesta por 23 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko, Javi Galán y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Álex Baena y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori y Julián Álvarez.