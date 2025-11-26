Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán: Josema 'Air' Giménez impone su ley y tumba al Inter

Josema Giménez firmó una noche épica en el Metropolitano al convertirse en el héroe del triunfo con un cabezazo decisivo en el tiempo añadido

El Atlético de Madrid firmó una victoria de enorme valor (2-1) ante el Inter de Milán, un resultado que mantiene vivo al conjunto rojiblanco en su pelea por instalarse entre los ocho mejores de la Liga de Campeones, gracias a los goles de Julián Álvarez y un cabezazo decisivo de Josema Giménez en el tramo final.

Un Atleti que despierta cuando cae la hoja

Contra lo que dicta la lógica, el Atlético vuelve a encontrar su mejor versión al llegar el otoño. Con el Metropolitano lleno y expectante, el equipo de Diego Simeone parecía condenado a conformarse con un punto que sabía a poco. El rival no era cualquiera: un Inter doble subcampeón de Europa en los últimos tres años y que llegaba invicto en Champions. Sin embargo, los rojiblancos supieron reaccionar justo a tiempo para firmar un triunfo que refuerza su candidatura.

Durante buena parte del choque, el conjunto madrileño mostró un respeto excesivo hacia un Inter que sólo fue superior en los tramos que el propio Atlético permitió. Fue un duelo menos dominante de lo habitual para los locales, pero lo resolvieron con carácter y con un último empujón que volvió a demostrar la fortaleza de su estadio.

Gol tempranero de Julián y sufrimiento tras el empate

El partido arrancó con sobresaltos para el Atlético. Dimarco obligó a dos intervenciones de Juan Musso, nuevamente titular por la ausencia de Jan Oblak. Tras esos avisos, los de Simeone despertaron y encontraron petróleo en un centro de Giuliano Simeone que acabó convirtiendo Julián Álvarez tras un largo suspense del VAR. Era su décimo gol del curso, otro más en una gran noche del argentino.

El Inter replicó tras el descanso. Después de un balón al poste de Nicolò Barella, una combinación en la frontal permitió a Zielinski firmar el 1-1, castigando el repliegue rojiblanco.

Un último arreón que vale oro

Simeone movió el banquillo y los cambios activaron al equipo. Griezmann, Sorloth, Koke y Nico González dieron aire fresco a un Atlético que fue encerrando al Inter a base de empuje. Las ocasiones se sucedieron, pero el gol no llegaba.

Hasta el descuento. Un córner lanzado por Griezmann encontró la cabeza de Giménez, que se elevó por encima de todos para sellar un 2-1 que provocó la explosión del Metropolitano. Un tanto que coloca al Atlético con nueve puntos, a un paso de la clasificación.

Un golpe de autoridad

El Inter, que venía de ganar todo y apenas había recibido un gol, se topó con un Atlético que vuelve a demostrar que, en casa, es casi inexpugnable. El Riyadh Air Metropolitano volvió a ser un fortín y el equipo rojiblanco, pese a las bajas, recuperó el pulso competitivo que lo caracteriza.

Un triunfo que, además de puntos, deja una sensación inequívoca: este Atlético todavía puede competir con los gigantes del continente.

Ficha técnica

Atlético de Madrid: Musso; Molina (Nico González, 59'), Giménez, Hancko, Ruggeri (Sorloth, 68'); Giuliano Simeone, Barrios, Cardoso (Pubill, 59'), Gallagher (Koke, 59'), Baena (Griezmann, 68'); Julián Álvarez.

Inter de Milán: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu (Frattesi, 72'), Zielinski (Sucic, 65'), Dimarco (Luis Henrique, 80'); Bonny (Thuram, 65'), Lautaro Martínez (Esposito, 72').

Goles: Julián Álvarez (minuto 11, 1-0), Zielinski (minuto 54, 1-1) y Giménez (minuto 90+3, 2-1)

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó a: Dimarco (Inter, min. 44).

Estadio: Riyadh Air Metropolitano, 68.069 espectadores.