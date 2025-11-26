Alineaciones Atlético de Madrid - Inter de Milán: Alineación posible de Atlético e Inter en el partido de la UEFA Champions League

El Atlético de Madrid visitará al Inter de Milán en la noche de hoy, en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Champions League. Los de Simeone recibirán al conjunto de Cristian Chivu en una situación muy diferente en la clasificación de la Copa de Europa. Además, el cuadro local, que volverá al Metropolitano tras el duelo ante el Getafe, podría presentar novedades significantes en su once inicial, sobre todo por el lado derecho, ya que Marcos Llorente ha sufrido una lesión que le va a dejar fuera del importante partido contra los italianos.

La lesión de Llorente deja una duda importante en el once de Simeone

De esta manera, Oblak podría ser una de las novedades del once del Atlético de Madrid contra el Inter de Milán. El esloveno no pudo participar en el encuentro del pasado domingo ante el Getafe, por lo que Musso tuvo la oportunidad de ser titular, donde no encajó gol. Además, el portero de 32 años entró en el día de ayer con el resto del grupo, por lo que podría apuntar a la alineación titular. Por otro lado, Marc Pubill podría ser la opción de Simeone para suplir al lesionado Llorente, que será baja para los próximos partidos.

El lateral estaría acompañado por Giménez, Lenglet y Ruggeri. Tras ello, el técnico argentino podría formar un doble pivote con Koke y Barrios, acompañado de Giuliano, que podría reaparecer de inicio tras ser baja también frente a los de José Bordalás. Por último, el entrenador del conjunto rojiblanco podría repetir con Nico González, Álex Baena y Julián Álvarez, indiscutible en la punta de ataque.

El Inter de Milán, en busca de seguir con el invicto

Por su parte, el Inter de Milán llega al Metropolitano llega en un gran estado de forma en esta UEFA Champions League. Los de Cristian Chivu han conseguido vencer en sus cuatro enfrentamientos de esta campaña en la Copa de Europa, contra el Ajax, Slavia Praga, Roma, Kairat Almaty, lo que les deja terceros en la tabla empatados con el Arsenal y Bayern de Múnich. Por ello, el técnico rumano podría introducir pocos cambios con respecto a los últimos duelos, pese a llegar al choque contra el Atlético de Madrid tras perder en San Siro frente al Milan.

En este sentido, Sommer empezaría de nuevo bajo palos. Por delante, podrían formar una línea de tres que suele tener como protagonista a Akanji, Acerbi y Bastoni. Además, Dumfries y Dimarco podrían ocupar de nuevo los extremos, con Barella, Calhanoglu y Sucic en el medio. Por último, Lautaro Martínez, que fue sustituido en el minuto 65 del partido contra el Milán, formaría pareja de ataque con Thuram en el Metropolitano.

Las posibles alineaciones de Atlético de Madrid e Inter de Milán

Atlético de Madrid: Oblak; Marc Pubill, Giménez, Lenglet, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.

Inter de Milán: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Lautaro Martínez y Thuram.