Oblak y su futuro en el Atlético de Madrid: "Cada verano no se sabe qué va a pasar"

Jan Oblak es más que un portero en el Atlético de Madrid. Es una auténtica leyenda porque lleva muchos años, desde 2014, dando un gran nivel y marcando la diferencia en la portería del equipo rojiblanco. Actualmente recuperándose de una lesión que se produjo en el último parón de selecciones de noviembre con Eslovenia, no jugó contra el Getafe CF, Oblak ha repasado la actualidad del Atlético de Madrid, pero también de su futuro, dejando abierta la posibilidad de no poner fin a sus carrera deportiva como jugador atlético.

Jan Oblak, a pesar de la trayectoria que tiene en el Atlético de Madrid, ha preferido ser cauto cuando fue preguntado por su futuro. A sus 32 años, el portero prefiere estar centrando en esta temporada, si bien es cierto que respondió dejando la posibilidad abierta de no retirarse en el Atlético de Madrid. "Los jugadores no siempre decidimos nuestro futuro. Tengo contrato, pero cada verano no se sabe qué va a pasar. Estoy centrado en esta temporada y ojalá lo que venga sea bueno para todos", dijo en Radio Marca.

Por el momento, en el Atlético de Madrid no tienen nada que temer con Jan Oblak ya que el portero está totalmente comprometido con el club rojiblanco con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Indiscutible para su entrenador, Diego Pablo Simeone, el Atleti no se plantea su salida.

Jan Oblak: su lesión y el sueño de ganar la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid

Por otro lado, Jan Oblak afirmó que se sigue recuperando de su lesión, pero que parece difícil que llegue al partido de UEFA Champions League que el Atlético de Madrid tiene que jugar con el Inter esta semana. "Estoy mejor, recuperándome. Hoy feliz de estar aquí, pero espero estar pronto en los campos. Ojalá. Estoy haciendo todo lo que puedo, igual que los fisios y doctores. Pero si no estoy, otros pueden hacerlo muy bien".

El portero del Atlético de Madrid fue reconocido, de nuevo, como el menos goleado de LaLiga. El esloveno le dio el mérito también a sus compañeros. "Nunca pensé en esto. El trabajo tiene su recompensa. Nunca es solo el portero. Cuando encajas poco es cosa de todos. Siempre he tenido compañeros que lo dan todo por no recibir goles".

Por último, Jan Oblak habló sobre la opción de ganar la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid. "Es el reto del año. Llevamos tiempo sin conseguirlos, pero seguimos vivos en todas las competiciones. No hay que desaprovechar momentos y llegar en la mejor forma posible al final. ¿La Champions? Siempre hace mucha ilusión. Es el sueño de todos, pero vamos a por todos los títulos posibles".