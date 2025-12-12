Lenglet, la única buena noticia en un Atlético de Madrid plagado de bajas

En la convocatoria del Atlético de Madrid vuelve a figurar el nombre de Lenglet, que ya recuperado, se suma al plan de Simeone para vencer al Valencia. Quienes no estarán serán Giménez, Baena y Marcos Llorente, que vuelven a perderse un nuevo partido con el cuadro rojiblanco

El Atlético de Madrid, tras la victoria balsámica ante el PSV Eindhoven en la Champions League tras tropezar en San Mamés, regresa a LaLiga para medirse al Valencia de Carlos Corberán. las bajas siguen asolando a la plantilla de Simeone que recupera a Lenglet, la única buena noticia de la semana ya que tanto Giménez, como Baena y Marcos Llorente siguen siendo ausencias destacadas en la convocatoria del cuadro rojiblanco. El francés causó baja en los citados por el argentino para el duelo de la Champions League ante los neerlandeses y espera entrar en los planes de Simeone para sacar los tres puntos en el Metropolitano ante el segundo peor visitante de LaLiga.

Lenglet regresa a la convocatoria del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid recupera a Clement Lenglet, baja en Eindhoven por una contractura, en la convocatoria de 24 jugadores para el partido contra el Valencia, con las conocidas ausencias por lesiones musculares de José María Giménez, Álex Baena y Marcos Llorente. Ninguno de los tres está aún disponible. Mientras el lateral madrileño se pierde su sexto encuentro, en el caso del central uruguayo y del centrocampista almeriense es el tercero consecutivo, después de sus percances musculares ante el Barcelona. En la lista, Simeone ha citado a los jugadores del filial de Primera RFEF Dani Martínez, central, y Javi Boñar, lateral, además del portero Salvador Esquivel, habitual en las convocatorias del primer equipo.

La vuelta de Lenglet lo colocan como posible titular ante el Valencia, aunque las pruebas de Simeone antes del partido dejan entrever que el 'Cholo' repetirá el mismo once que ante el PSV Eindhoven en la Champions League, por lo que la pareja de centrales, si no hay sorpresa, la formarán Hancko y Marc Pubill.

La convocatoria del Atlético de Madrid para medirse al valencia en la jornada 16 de LaLiga

De este modo, con las bajas de Giménez, Baena y Llorente y la vuelta de Le Normand, la convocatoria del Atlkético de Madrid para medirse al Valencia es la siguiente: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Javier Boñar, Dani Martínez, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.