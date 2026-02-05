El Betis - Atlético de Copa del Rey se juega: el Ayuntamiento de Sevilla emite recomendaciones de acceso a La Cartuja y de aparcamiento

La borrasca Leonardo, con las enormes consecuencias que ha dejado con sus fuertes precipitaciones y sus rachas de viento huracanado, había puesto en riesgo la disputa del encuentro de Copa del Rey por las evidentes trabas para la asistencia de público

Se juega. El partido entre el Real Betis y el Atlético de Madrid, correspondiente a la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey y fijado para las 21:00 horas de este jueves en el Estadio de La Cartuja de Sevilla podrá celebrarse con relativa normalidad y a pesar de los notables problemas de acceso, tras la leve mejoría de las condiciones meteorológicas que ha tenido lugar a lo largo de las últimas horas en la capital andaluza. La cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo ha llegado unas tres horas antes del inicio del partido, con poca afluencia de aficionados y con palmeras bailando al son que marca el viento soplado por la borrasca Leonardo.

La última palabra sobre el partido tenía que tomarse en una reunión de las autoridades prevista para las 18:00 horas, pero la prueba de que todo iba para adelante eran las recomendaciones que desde dos o tres horas antes ha venido lanzando el Ayuntamiento de Sevilla en referencia a los accesos a La Cartuja y a la siempre ardua tarea de encontrar aparcamiento, una labor aún más compleja debido a los enormes charcos o los desperfectos que el temporal de lluvia y viento ha ocasionado en la zona. Especialmente, teniendo en cuenta que algunos de los parkings habilitados se encuentran a orillas del río Guadalquivir, que corre cargado de agua aunque con menor riegos de desborde del que había horas antes.

En lo referente a los accesos, el Ayuntamiento de Sevilla a través de su canal de Emergencias ha anunciado que la SE-20 se ha ido reabriendo de manera progresiva desde las 15:00 horas y a lo largo de la tarde, si bien ruega estar muy atentos a las señalizaciones especiales. También se reseña que a lo largo de toda la jornada los servicios municipales trabajan a destajo para facilitar la llegada a pie de los aficionados, después de que se extremasen precauciones en los puentes de la ciudad y se pidiese a la población que se alejase de los cauces del río o zonas inundables.

Es más, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado presente en el llamativo cierre de las compuertas del Muro de Defensa como medida de prevención ante una posible crecida del cauce del río Guadalquivir a su paso por Triana, aunque llamaba a la calma, tranquilidad y normalidad porque "hay mucho margen antes de que la situación del río sea preocupante". Asimismo, en declaraciones a los medios, admitía la preocupación con el Betis - Atlético de Copa del Rey aunque confiaba en que se pudiese celebrar sin mayores problemas.

Según ha transmitido el Consistorio, el parking P7 Norte, con acceso y salida por SE-20 y la Glorieta RTVE, tiene una reducción del número de plazas pero está operativo. También el P7 Sur, igualmente con menor capacidad de lo habitual, y con la Avenida Carlos III como único camino para la ida y la vuelta. Por último, el P8 tendrá salida también hacia Carlos III y estará habilitado hasta completar aforo. "Posteriormente, se permitirá el acceso al PT Cartuja", añaden los medios municipales, que ruegan extremar precauciones en los desplazamientos por el posible mal estado de las vías y seguir siempre las indicaciones de los agentes de Policía Local.