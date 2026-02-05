Johnny Cardoso, baja de última hora por lesión para el Atlético de Madrid

Simeone pierde al centrocampista estadounidense, que cayó lesionado en la última sesión de trabajo; tampoco podrá contar con Sorloth pero recupera a Giuliano y Griezmann

El Atlético de Madrid afronta este jueves el partido de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Real Betis, en el Estadio de La Cartuja a partir de las 21:00 horas aunque los hombres de Diego Pablo Simeone viajarán con una baja de última hora en su expedición. Se trata del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso, que no podrá enfrentarse a sus excompañeros verdiblancos por lesión.

Según informa el conjunto rojiblanco en un comunicado, el centrocampista no estará finalmente disponible para el partido de esta noche debido a "unas molestias que sintió en el último entrenamiento previo al encuentro ante el Real Betis y que le obligaron a retirarse de la sesión de ayer".

Así, el futbolista de Denville (Nueva Jersey) fue sometido a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión y los servicios médicos del Atleti confirmaron que padece una "lesión muscular de bajo grado". Tampoco viajará en la expedición del Atleti el delantero noruego Alexander Sorloth, aunque esta ausencia no sorprende ya que el ariete no ha entrenado con el grupo durante la semana después del traumatismo craneoencefálico que sufrió el pasado sábado tras un violento choque contra Matías Moreno al despejar un balón de cabeza.

Barrios llega a tiempo y Giuliano y Griezmann vuelven la convocatoria

Por el contrario, Simeone recupera a Pablo Barrios, que en ese mismo duelo del Ciutat de Valencia tuvo que pedir el cambio por una sobrecarga, así como Marcos Llorente, que también salió con unas leves molestias. Ambos están en la lista de convocados y se espera que sean titulares en la noche de hoy frente al Betis.

También están incluido en la convocatoria los tres fichajes invernales, Ademola Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, aunque tan sólo el primero de ellos apunta a ser titular en la noche de hoy según los ensayos que ha realizado Diego Pablo Simeone durante la semana. El nigeriano compartiría la delantera con Julián Álvarez, esperando Griezmann, ya recuperado de su lesión y otra de las novedades en la citación, su oportunidad en el segundo tiempo.

Con Juan Musso en la portería, el meta de la Copa, el once de Simeone podría ser el formado por Llorente, Pubill, Giménez y Hancko en defensa, con Barrios y Koke en la medular. En las bandas destaca la vuelta deGiuliano por la derecha con Álex Baena por la izquierda. Arriba, Lookman y Julián Álvarez.