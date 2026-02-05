Giuliano sobre compartir vestuario con Simeone en el Atlético de Madrid: "Es algo que en ocasiones lo veo raro, por lo que pensarán los otros de mí"

El extremo del Atlético de Madrid admite que, en ocasiones, es raro compartir vestuario con su padre por lo que puedan pensar sus compañeros, aunque asegura la relación es "muy natural"

Una de las pocas noticias positivas del Atlético de Madrid esta temporada es Giuliano Simeone. El extremo rojiblanco se ha consolidado en la banda derecha del Atlético de Madrid y ha pasado a ser uno de los intocables de su padre, Simeone. Precisamente, sobre la relación que el jugador mantiene con el entrenador del cuadro colchonero, ha hablado en una charla con Jorge Valdano en Movistar+ dónde ha asegurado que en ocasiones ve rara la situación por lo que puedan decir el resto de compañeros.

Giuliano habla de la relación con Simeone en el Atlético de Madrid

El atacante argentino se abrió frente al ex futbolista y aclaró varios temas que, hasta la fecha, no se había pronunciado sobre ellos. El primero fue la sensación que él tiene de acatar las órdenes de su padre como entrenador del Atlético de Madrid. "Es algo que en ocasiones lo veo raro, por lo que pensarán los otros de mí", comenzó diciendo mientras Valdano le bromeaba. "Lo mejor que puedes hacer es que cuando tus compañeros hablen mal del entrenador tú hables peor", señalaba el campeón del Mundo del 86. Aún así, Giuliano subrayó que la relación con Simeone es "muy natural". "No sé por qué, lo disimulará muy bien", destacaba el futbolista del Atlético de Madrid que se declaró "cholista".

La elección del nombre de Giuliano en la camiseta rojiblanca

Además, Giuliano Simeone ha revelado el porqué no lleva el apellido en la camiseta y sí su nombre. El argentino explicó que se debe a una decisión que tomó cuando subió al filial del Atlético de Madrid. El 'cholito' quería labrarse un nombre por su cuenta y que lo conocieran en el mundo del fútbol por Giuliano, no por Simeone al igual que su padre y su hermano. "Me acuerdo que cuando subí al filial, que era la primera vez que iba a tener un nombre en la camiseta... Recuerdo que mis hermanos y padre ponían Simeone en la camiseta, y yo siempre quise formar mi camino a parte del apellido. Y puse Giuliano en la camiseta por mí mismo, por mi nombre. Esa decisión me gustó", destacó el extremo del Atlético de Madrid. "Sí, la decisión fue mía. Hablé con mi gente, con mi familia, con mi novia... y había de todo. Al final tomé la decisión y me gustó. Quiero que me conozcan como Giuliano", insistió.

El peor momento deportivo de Giuliano

Por otro lado, Giuliano repasó su peor momento en su trayectoria deportiva, que no fue otro que la dura lesión de tobillo que sufrió en la pretemporada con el Alavés. "Me vi el tobillo para el otro lado y dije 'no vuelvo a jugar al fútbol", destacó el futbolista argentino que se repuso de aquel varapalo y que hoy triunfa en el Atlético de Madrid.