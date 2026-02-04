El ofertón que rechazó Obed Vargas por el Atlético de Madrid

Dos equipos de México se movieron durante los últimos compases del mercado de fichajes de invierno para intentar reclutar a un centrocampista que siempre tuvo claro que el Atlético de Madrid era su siguiente paso en su carrera deportiva

Obed Vargas ha sido uno de los movimientos más sorprendentes del Atlético de Madrid en los últimos tiempos. El internacional mexicano es todo un desconocido en el fútbol europeo, pero el club rojiblanco no dudó en desembolsar unos 3 millones de euros al Seattle Sounders de la MLS para cerrar su incorporación. El centrocampista puso todo de su parte para fichar por el Atlético de Madrid, llegando incluso a rechazar ofertas más elevadas en el plano económico provenientes de México en donde América y Tigres lo intentaron fichar.

El esfuerzo de Obed Vargas para fichar por el Atlético de Madrid

Obed Vargas también ha puesto de su parte para jugar en el Atlético de Madrid ya que el centrocampista, de 20 años, rechazó la propuesta de América que según informa el diario Récord del país de Norteamérica le presentó una oferta que le haría ganar el triple de lo que va a ganar en el Atlético de Madrid.

No fue el único equipo que lo intentó ya que Tigres también se movió por Obed Vargas para así arrebatarle la contratación al Atlético de Madrid.

Obed Vargas muestra su gran compromiso en su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid

Obed Vargas, en su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid, ha señalado que está cumpliendo un sueño. "Como dices, es un sueño. Ahora estoy en otro lugar, ahora me toca competir con los ídolos. Demostrar en el campo, batallar y jugar. Por una razón se fijaron en mí y por eso estoy aquí".

El centrocampista ha manifestado que está centrado en triunfar en el club rojiblanco. "Confío en el criterio del Atlético, me llamaron por algo. Ahora me toca ganarme la confianza del técnico. No puedo hablar de jugadores anteriores, tengo que hacer mi propia historia y camino".

A continuación, ha explicado que jugar en el Atlético de Madrid le hace tener más opciones de jugar el Mundial 2026 con la selección de México. "Competir en el Atlético te acerca al Mundial. Es un sueño ese Mundial, en México, es una de mis ilusiones y anhelos".

Obed Vargas también se ha descrito como futbolista para todos aquellos que no lo conocen. "Pongo el equipo antes que yo. Soy un 8, un box to box. Espero demostrarlo aquí en el Atlético".

Por último, ha contado como fue su negociación para fichar por el Atlético de Madrid. "Fue rápida. Todo avanzó muy rápido. Todos saben el amor que le tengo al club".