Obed Vargas se presenta a los aficionados del Atlético de Madrid: "Eso es el Atlético y eso soy yo"

El Atlético de Madrid, tras presentar a Lookman, hace lo propio con el segundo fichaje del mercado invernal Obed Vargas. El futbolista del conjunto colchonero ha agradecido al club la confianza puesta en él y asegura que llega con mucha ilusión al cuadro rojiblanco. El futbolista, en su presentación, ha comentado sus orígenes, su primera impresión en el Atlético de Madrid y se ha descrito como futbolista, no sin antes alabar a Griezmann, al que ha considerado uno de sus ídolos de la infancia.

El Atlético de Madrid presenta a Vargas

Obed Vargas comenzó pro presentarse a aquellos aficionados que no le conocían, afirmando cuales son su raíces. "Nací en Alaska y soy de padres mexicanos, y he tenido muchos obstáculos para llegar al fútbol profesional", destacaba el nuevo jugador del Atlético de Madrid que afirmó sentirse muy identificado con la filosofía del equipo de Simeone. "Coraje y corazón, nunca dejar de creer y nunca dejar de luchar, eso es el Atlético y eso soy yo”, afirmó a los medios oficiales del Atlético de Madrid. Además, Vargas mostró sus cualidades a la hora de jugar. "Soy un jugador disciplinado, siempre pongo al equipo primero y hago lo que me pide el míster. Puedo ayudar en fase ofensiva y defensiva, soy lo que en inglés se llama un box-to-box", destacó el nuevo fichaje del Atlético de Madrid que terminó su intervención alabando a Griezmann. "Griezmann significa mucho para mí, ha sido una persona que me ha inspirado durante muchos años. Poder aprender de él y de mis compañeros es algo que valoro muchísimo en esta nueva etapa", sentenció el futbolista colchonero.

Obed Vargas: "El Atlético de Madrid siempre parte con desventaja"

Además, nada más fichar por el Atlético de Madrid, en una entrevista en Breakaway, dejó claro su mayor identificación con el club de Simeone. "El Atlético de Madrid siempre parte con desventaja. Me identifico con eso: venir de Alaska, tener que abrirme camino pasando por traslados, por un equipo de academia, el segundo equipo, la selección nacional… Creo que ha sido la mentalidad que me ha acompañado durante toda mi carrera", dijo Vargas. "Crecer jugando al fútbol en Alaska es algo muy particular. No es como en otros sitios. No hay tantos equipos ni tanta competencia. Habrá cuatro o cinco equipos en todo el estado. Eso me mantuvo siempre con los pies en el suelo, me ayudó a ser humilde, porque sabía que era el mejor jugador allí, en Alaska, pero no sabía hasta dónde podía llevarme eso", dijo.