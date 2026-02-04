El Atlético de Madrid volverá a la carga por Kang-in Lee en verano, pero el PSG intenta evitarlo

El conjunto parisino ha entablado contactos con su jugador para ampliar su contrato, que expira el 30 de junio de 2028, para así blindarlo y espantar el próximo mercado a pretendientes como el Atleti

El Atlético de Madrid cerró el mercado de fichajes de invierno con las incorporaciones de Ademola Lookman para el ataque y las de Obed Vargas y Rodrigo Mendoza para el centro del campo, después de haber llevado a cabo las ventas de Javi Galán, Conor Gallagher y Giacomo Raspadori además de la cesión de Carlos Martín al Rayo Vallecano.

Sin embargo, a Mateu Alemany se le ha quedado trabajo por hacer. El director de fútbol rojiblanco empezó con objetivos muy ambiciosos pero ha tenido que ir virando hacia otros dada la dificultad de afrontarlos aunque a buen seguro que intentará volver a por ellos cuando acabe la temporada y abra el mercado de verano.

Uno de ellos será el del surcoerano del París Saint-Germain Kang-in Lee, que fue uno de los primeros objetivos del Atleti en este mes de enero. El conjunto rojiblanco consiguió sacarle el 'sí' al futbolista formado en las categorías inferiores del Valencia y que también pasó por el Mallorca antes de venderlo al club parisino por 22 millones de euros en 2023.

Sin embargo, la opción del surcoreano estuvo poco tiempo sobre la mesa ya que Luis Enrique no dio el visto bueno a su salida a mitad de temporada ya que pese a no ser un titular indiscutible para el asturiano, sí que está siendo un recurso muy utilizado durante esta temporada. Con contrato hasta 2028, este verano todavía le quedarían dos años más por delante en la capital francesa pero parece que el PSG ha empezado a moverse para blindarlo antes el interés del Atleti y otros que puedan llegar a preguntar en verano.

Según apunta el prestigioso diario L'Équipe, el París Saint-Germain ya está trabajando en convencer al futbolista asiático para que acepta una propuesta de renovación y amplie su vinculación con ellos. El propio medio galo asegura que Kang-in Lee vería con buenos ojos la opción de continuar en París con un contrato más largo, cambiando así su parecer pues en enero estaba dispuesto a salir al Atlético para ser más importante.

Si la sintonía es buena como parece y acaba llegando a reflejarse en una renovación, el Atlético de Madrid tendrá prácticamente imposible acceder al surcoerano, teniendo que activar así otras opciones para su ataque.

Los números de Kang-in Lee esta temporada

Kang In-Lee suma ya un total de 22 partidos (15 de Ligue 1, cinco de Champions, uno de Supercopa de Europa y uno de la Intercontinental) con 1126 minutos de juego. Al internacional por Corea de Sur le gustaría ser más importante en los planes de Luis Enrique, motivo por el cual estaba dispuesto a un cambio de aires, aunque finalmente la fuerza de Luis Enrique ha sido definitiva para que no saliera. Pese a que la Champions no ha sido titular, sí lo que está siendo en la Ligue 1, donde suma once titularidades en los 15 encuentros que ha jugado.