El fichaje de Kang-in Lee, prioritario en lo deportivo y en lo económico: vende las mismas camisetas que Mbappé y es imagen potencial de marcas muy poderosas

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, echa el resto por tratar de cerra la incorporación del surcoreano del PSG; la fórmula elegida, cesión con opción de compra a final de temporada

Un mercado de enero cargado de movimientos en el Metropolitano, donde las salidas de Galán, Carlos Martín, Gallagher y Raspadori han dejado al Atlético de Madrid del Cholo Simeone con 20 efectivos en nómina, amén de poco más de 60 millones de euros en las arcas del club.

Sin embargo, el límite salarial aprieta a los rojiblancos, teniéndolo prácticamente excedido, de ahí que sea imposible, también, tirar de chequera a la hora de reclutar refuerzos para esta segunda mitad de la temporada. Calidad por encima de la cantidad; esa es la premisa de Mateu Alemany.

En el club, tal y como informa Marca, trabajan en un centrocampista, siendo Joao Gomes (Wolves) el primero en la lista. Junto a ello, se piensa también en un jugador de banda con nombre, siendo la prioridad de Alemany Kank-in Lee.

Kang-in Lee, un fichaje estratégico

El surcoreano Kang-in Lee se ha convertido en fichaje estratégico para Mateu Alemany y el Atlético de Madrid en este mercado de enero. No sólo por lo deportivo, sino también por muchas otras cuestiones, como la propia expansión mundial de los colchoneros.

Sin ir más lejos, marcas como Samsung, Kia o Hyundai, entre otras, tratan de convertirlo en su imagen, vendiendo en el PSG tantas camisetas como en su momento hacía Mbappé. Es decir, un auténtico filón para posicionar a la marca Atlético de Madrid en Asia.

Mateu Alemany, la clave para el fichaje de Kang-in Lee

En el Metropolitano saben de buena tinta que la de Kang-in Lee se trata de una operación complicada. En primer lugar, porque al PSG no se le convence a base de dinero. Y en segundo, porque tampoco estará el Atlético muy sobrado de liquidez a la hora de negociar.

Por ello, el plan pasa por una cesión con opción de compra que permita encajar el fichaje del surcoreano en los números rojiblancos. Para ello es clave contar con el respaldo del surcoreano, algo que ahora no preocupa.

Si Kang-in Lee es un viejo objetivo que en otras ocasiones se escapó, contar ahora con Mateu Alemany a los mandos es un seguro de vida al respecto. De hecho, fue la figura que convirtió al surcoreano en futbolista profesional, firmándolo por cuatro años y blindándolo con una cláusula que llegó a alcanzar los 80 millones.

Con contrato hasta 2028 en París, el futbolista, con el desborde y el descaro en el uno contra uno que solicita el Atlético, Kang-in Lee entiende que ahora es el momento de volver a LaLiga, viendo el proyecto del Cholo una opción muy interesante para él. Mateu Alemany ya ha estado en Francia con el claro objetivo de acabar de darle forma a la operación, que en un primer momento se ha tasado en unos 40 millones de euros. Una cifra que, bajo ningún concepto, van a alcanzar ahora en el Metropolitano.

Matías Fernández-Pardo, del Lille, la alternativa a Kang-in Lee

Como hemos dicho anteriormente, Kang-in Lee es la prioridad de Alemany para reforzar la banda, echando el resto por cerrar la operación bajo la fórmula de la cesión con opción de compra. Sin embargo, si esto no llega a puerto, la dirección deportiva colchonera ya trabaja en alternativas.

Hablamos del hispano-belga Matías Fernández-Pardo, con contrato en el Lille hasta junio de 2029. Su valor de mercado (según Transfermarkt) es de 20 millones de euros.