El Atlético de Madrid hace oficial el traspaso de Gallagher al Tottenham Hotspur: el Atleti se embolsa un dineral

Después de unas semanas de negociaciones con varios equipos de la Premier League, el Tottenham Hotspur es el club que se hace con los servicios del centrocampista inglés que busca tener más continuidad de la que tenía en el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone

El Atlético de Madrid ha anunciado el traspaso de Conor Gallagher al Tottenham Hotspur lo cual era un secreto a voces después de que las negociaciones se aceleraran en los últimos días, desbloqueando así la operación por el centrocampista el cual estaba abierto a un cambio de aires tras no tener todos los minutos que deseaba en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone. Una operación que deja en la caja del Atleti una buena cantidad de dinero.

Al final, Conor Gallagher queda totalmente desvinculado del Atlético de Madrid del cual se marcha traspasado, y no cedido, al Tottenham Hotspur el cual paga unos 40 millones de euros por hacerse con los servicios del centrocampista. Una cantidad de dinero que hace que el Atleti recupere casi toto lo invertido en el inglés al que fichó en el verano de 2024 por 42 millones de euros aproximadamente. El club inglés le gana la partida al Aston Villa o al Manchester United quienes eran otros clubes interesados en el fichaje del inglés.

Conor Gallagher, de 25 años, pone fin a su etapa en el Atlético de Madrid del cual estaba abierto a salir porque necesitaba de jugar más para tener opciones de formar parte de la selección de Inglaterra que va a disputar este verano el Mundial 2026. En el Atlético de Madrid, Gallagher era un centrocampista con un rol secundario, sin gozar de la total confianza de Diego Pablo Simeone, ya que era suplente de Pablo Barrios y Koke.

En esta campaña, Conor Gallagher había disputado 27 partidos y 1.062 minutos en los que marcó 3 goles y 1 asistencia en el Atlético de Madrid.

Comunicado del Atlético de Madrid haciendo oficial el traspaso de Conor Gallagher al Tottenham Hotspur

'El centrocampista continuará su carrera en el conjunto londinense tras defender nuestros colores durante una temporada y media.

El Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur han llegado a un acuerdo para el traspaso de Conor Gallagher al conjunto londinense.

De esta manera, el centrocampista inglés vuelve a su país para comenzar un nuevo desafío tras haber defendido nuestros colores durante una temporada y media. Gallagher llegó a nuestro club en verano de 2024 procedente del Chelsea y, desde entonces, ha disputado 77 partidos con la rojiblanca, marcando siete goles y repartiendo siete asistencias.

Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su entrega durante su paso por nuestro club y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos personales y profesionales'.