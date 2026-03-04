Hansi Flick saca pecho pese a no alcanzar la final de la Copa del Rey: "Estoy orgulloso"

El entrenador del Barcelona destacó el gran esfuerzo realizado por sus jugadores para rozar la proeza ante el Atlético de Madrid, mostrándose "decepcionado" porque solo les faltó un gol para forzar la prórroga

El Barcelona rozó la proeza ante el Atlético de Madrid y se quedó a un gol de forzar la prórroga en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Puso todo de su parte el conjunto azulgrana sobre el césped del Camp Nou, pero el 3-0 resultó insuficiente, sin que por ello su entrenador, Hansi Flick, recriminara nada a su equipo. Al contrario, elogió el esfuerzo realizando, lamentando que pese a ello acabaran muriendo en la orilla.

"Estoy decepcionado porque tuvimos muchas opciones para hacer más goles pero hicimos un gran partido. Estoy orgulloso por mis jugadores pero decepcionado con el resultado. Ha sido un gran partido por nuestra parte. Lo dieron todo en el campo. Estuvieron fantásticos. En el final del partido es decepcionante no estar en la final pero hay que estar orgulloso de lo visto hoy. Hicieron todo lo que estaba en su mano. Todo el mundo estaba convencido de cómo jugar. Bernal ha marcado dos goles, Cubarsí también ha estado increíble... Es la mentalidad que quería", insistió el técnico germano, que se detuvo en el caso concreto de Pedri.

El "riesgo" que corrió al no sustituir a Pedri

El canario iba a ser sustituido antes del 3-0 pero fue él mismo el que pidió a Flick continuar, acabando el partido con molestias que según el germano solo fueron fruto del lógico cansancio, por lo que no le impedirán a priori estar en los siguiente compromisos ante Athletic y Newcastle, en laLiga y la Champions respectivamente.

"Pedri es un gran jugador, importante para nosotros. Estoy feliz de que no haya pasado nada porque hubo riesgo al mantenerlo en el campo", admitió el entrenador azulgrana en Movistar, lamentando además que sí cayeran lesionados Koundé y Balde.

Un 'dardo' al equipo médico del Barcelona

"Tenemos dos lesiones más y no estoy contento. Hay que hablar. Porque con Frenkie tenemos a tres. Hay que hablar con el equipo médico, con el staff para evitar que en una semana se lesionen tres futbolistas", destacó, poniendo ya el foco en las dos competiciones que le quedan para levantar otro título (tras la Supercopa de España).

"Paso a paso, queda mucha Liga y mucha Champions League. Nos centramos en cada partido, cada tres o cuatro días hay partidos. Nos centramos en el Athletic. Hay que recuperarse y centrarse en el trabajo. La calidad que hemos visto está ahí", zanjó.

El "sabor agridulce" de Marc Bernal

Por su parte, Marc Bernal, que firmó un doblete, se fue con un sabor agridulce al no poder culminar la remontada. "Contento por el rendimiento del equipo en el campo pero no satisfecho porque no hemos podido pasar a la final. Lo que ha ido sucediendo es lo que esperábamos. Nos ha faltado un gol. Estábamos ya cansados al final, nos queda un sabor agridulce", señaló, mirando pese a todo el futuro con optimismo.

"Hemos jugado muy bien. Con este hambre y esta dinámica, podemos conseguir grandes cosas", destacó, explicando también la acción del 3-0 que validó el VAR. "En el momento no sabía si estaba en fuera de juego. Contento por esa parte, la de anotar goles. Ahora a seguir con la Liga y pelear por la Champions", sentenció.