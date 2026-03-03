Juventus y Vlahovic acercan posturas en una negociación crucial por el futuro del delantero

La Juventus intensifica las negociaciones para renovar a Dušan Vlahović y frenar el interés del FC Barcelona y la Premier League

El nombre de Dušan Vlahović ha sido uno de los más repetidos en el mercado europeo durante los últimos meses. Vinculado de manera insistente al FC Barcelona, al AC Milan y a varios clubes de la Premier League, el delantero serbio parece ahora inclinar la balanza hacia la continuidad en la Juventus tras una reunión clave celebrada en Turín.

Aunque su contrato expira en junio de 2026, las recientes conversaciones entre su entorno y la directiva bianconera han rebajado notablemente la posibilidad de una salida inmediata. Lejos de tener un acuerdo cerrado con otro equipo, el atacante ha transmitido que su prioridad es escuchar la propuesta del club italiano antes de tomar cualquier decisión.

Una postura clara pese al ruido mediático

Las especulaciones se intensificaron después de que desde Serbia se apuntara que el Barcelona podría ser su próximo destino. Sin embargo, la realidad es menos categórica. Vlahovic no ha firmado compromiso alguno y mantiene una actitud abierta a negociar su renovación.

Según reveló el periodista Gianluca Di Marzio, ya se produjo un primer encuentro formal entre las partes. La cita sirvió para constatar que existe voluntad mutua de continuar el proyecto juntos, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo en el plano económico.

La Juventus activa su plan de renovación

En el seno de la Juventus consideran al delantero de 26 años una pieza esencial del proyecto deportivo. Con jugadores como Kenan Yildiz y Weston McKennie ya asegurados, el objetivo prioritario pasa por blindar al número nueve.

La directiva está dispuesta a realizar un esfuerzo salarial para ampliar el vínculo contractual, pero pretende hacerlo bajo sus propias condiciones financieras. La negociación gira en torno a un nuevo acuerdo que prolongue su estancia más allá de 2026 y que se ajuste a la realidad económica del club.

El papel de Chiellini y el regreso tras lesión

Un elemento importante en esta nueva etapa ha sido la intervención de Giorgio Chiellini, actual responsable en la estructura deportiva del club. El exdefensa ha actuado como mediador y ha expresado públicamente su respaldo al atacante, destacando el compromiso y el afecto del jugador por la camiseta bianconera.

El momento de la negociación coincide, además, con el regreso de Vlahovic tras tres meses de baja por lesión. Su vuelta a los entrenamientos refuerza la idea de que puede convertirse en un factor decisivo en el tramo final de la temporada.

Un futuro aún abierto, pero con ventaja italiana

Aunque el interés del Barcelona y de la Premier League sigue latente, la Juventus parte ahora con ventaja. El propio futbolista ha dejado claro que no cerrará ninguna operación antes de valorar a fondo la oferta turinesa. Consultará con su familia y su entorno más cercano antes de dar el siguiente paso.

Para los aficionados juventinos, este giro supone un motivo de optimismo. Si ambas partes logran salvar las diferencias económicas, el delantero podría seguir liderando el ataque del equipo en los próximos años. No obstante, mientras no exista firma, el desenlace permanece abierto y el mercado seguirá atento a cualquier movimiento.