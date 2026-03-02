Quejas sevillistas, gesto desde Nervión y pintada contra Pellegrini

La entidad blanquirroja devolverá el precio de las entradas a los 635 hinchas desplazados a La Cartuja, algunos de ellos con problemas en los accesos; el domicilio particular del 'Ingeniero', atacado

La resaca de El Gran Derbi se comenzó a vivir todavía en la noche del domingo, habida cuenta de que esta vez el partido no fue en la última franja. Así, algunos de los 635 aficionados sevillistas con entrada en la zona acotada para los visitantes en el Estadio de La Cartuja y muchos de los que las adquirieron en otras zonas del campo se quejaron de la actuación de la Policía, denunciando que les requisaron camisetas rojas y todo tipo de insignias alusivas al Sevilla FC. En el caso de la nueva 'jaula', los Biris entraron tarde y casi todos descamisados, ya que lucían prendas con la nomenclatura de la peña o la palabra 'Ultras'. Fuera de ella, la coartada era que se trataba de un evento de Alto Riesgo.

Sea como fuere, el club blanquirrojo reaccionó rápidamente: "El Sevilla FC quiere comunicar a sus aficionados desplazados al Estadio de La Cartuja que asumirá el coste de las entradas del derbi. El Sevilla FC, siendo consciente de las dificultades padecidas, considera que los aficionados han soportado incidencias impropias de las circunstancias y quiere premiar su apoyo. El club comunicará en los próximos días el procedimiento para la devolución del precio de las entradas". En total, unos 19.000 euros, dado que los tickets costaban 30, dando por hecho que no se hará cargo de aquéllas adquiridas en gradas diferentes (Gol Sur, Preferencia y Fondo, más Gol Norte en su parte media y baja).

Una 'guantá' sin mano de Del Nido Carrasco, como se suele decir, después de que la grada del otrora Estadio Olímpico de Sevilla se acordara de él y de su padre, primero con una pancarta en la que podía leerse 'La pasta de los padres, la traición de los hijos' y luego cantando 'Junior, quédate' con el 2-0 en alusión a los males deportivos del equipo nervionense durante su mandato. En el comunicado, eso sí, se guardan las formas y no se señala ni al Real Betis, en aras de mantener las restablecidas buenas relaciones entre clubes, ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a la seguridad privada.

Alguno lo pagó con el 'Ingeniero': "P**a Betis"

Una víctima poco habitual de estos enfrentamientos físicos o verbales entre radicales de ambos clubes sevillanos es el siempre respetuoso Manuel Pellegrini, que, según 'El Chiringuito', vio cómo su domicilio particular era vandalizado con una pintada en rojo donde se podía leer 'P**a Betis', presuntamente obra de ultras del otro equipo de la ciudad (pese a que hubo altercados verbales entre algún miembro de la plantilla y sus propios hinchas), aunque no ha habido (ni se esperan) reacciones en uno u otro sentidos.