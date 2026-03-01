Javi Martínez hace una lectura inesperada: "Aunque suene un poco raro, en el primer tiempo también llevamos el partido donde queríamos"

El asistente de Almeyda se vanagloria del paso por vestuarios: "Hicimos modificaciones, pero tratando de mantener la línea que llevábamos... algo más arriba"

"Estoy contento por la forma en la que el equipo ha jugado. Quizás suene un poco raro, pero en el primer tiempo también llevamos el partido donde queríamos; es cierto que faltándonos generar un poco más arriba, con dos errores que nos han costado muy caro y donde ellos han marcado la diferencia", explicaba en los medios oficiales del Sevilla FC su segundo entrenador, a la cabeza del banquillo mientras dura la sanción de siete partidos a Matías Almeyda, que cumplió el segundo en La Cartuja.

"En el segundo tiempo hemos hecho modificaciones, tratando de mantener la línea que llevábamos, pero algo más arriba. Lo hemos conseguido; ha sido una gran reanudación y, al final, ellos han tenido su opción (de ganar) y nosotros un par, que, para lo feo que se había puesto el derbi, nos deja un sabor agridulce, aunque más dulce", añadía el preparador sevillano, que evitó hablar de merecimientos, como sí hizo Isaac Romero, aunque tuvo un lapsus que explica lo cerca que vio el 2-3.

"Está claro que es un derbi, es especial. Remontar fuera (bueno, empatar, ojalá hubiéramos podido remontar) no es fácil, pero el equipo ya lleva varias situaciones así tanto en casa como fuera, igualando partidos que parecían perdidos. Eso demuestra que estamos más regulares, que el Sevilla FC no pierde la fe en que puede seguir vivo en el partido, ganarlo o, al menos, puntuar. Quiero insistir en que no nos refuerza este partido puntualmente, que también, sino que es algo que llevamos percibiendo tiempo", zanjaba.

Canteranos

"Isaac venía teniendo menos minutos últimamente, pero todos han aportado: Juanlu, Kike, Oso... Todos. Están dando un gran nivel en un momento complicado por todo lo que nos rodea. Estamos muy orgullosos de ellos y del resto, porque también la veteranía que nos aportan hombres como César (Azpilicueta), que hoy ha estado espectacular...".

Nervios

"Se vive con algo más de nervios en el pre partido por la importancia que tiene. Ya el anterior que me tocó era complicado por todo lo que había en juego. Una vez que empieza, me sentí más cómodo, a pesar del inicio tan complicado. Sobre todo, quiero trasmitir al equipo la creencia de que las cosas no estaban tan mal como parecía con el marcador. Había que cambiar algunas cosas, pero seguir insistiendo en otras. Me deja muy feliz, por mí, pero evidentemente también por ellos, por el equipo, que es lo que importa".