Almeyda sorprende con Januzaj, se resiste al favoritismo del Betis y explica lo que supondría para el Sevilla ganar el derbi: "Podría dormir unos días"

El técnico nervionense destacó lo mucho que el Sevilla se está jugando en el derbi contra el Betis y las vueltas que le está dando al sistema para contrarrestar a los verdiblancos, a la par que dejó pistas sobre el once

Matías Almeyda ofreció este mediodía, con algo de retraso, su visión particular del derbi de este domingo contra el Betis en la rueda de prensa previa al choque, en la que dio alguna pista sobre el posible once, dejando entrever que podría haber alguna sorpresa, a la par que, como no podía ser de otra forma, destacó la vital importancia de la visita a La Cartuja.

"Yo creo que el objetivo nuestro está muy claro, sabiendo también y reconociendo que es un partido que lo espera la gente. Sabemos qué nos estamos jugando y lo que tenemos que ir a buscar. Para nosotros el sumar es importante. Siempre que se juegan los derbis es lindo ganarlo, porque significan un montón de cosas, quedan en la historia, tienen muchas cosas diferentes a otros partidos, Pero nosotros necesitamos puntos por lo que nos estamos jugando", apuntó el técnico sevillista, que señaló otro motivo muy importante.

Almeyda asegura el derbi "no define nada", pero que sería espectacular ganarlo

"El hecho de sacar un resultado positivo en un derbi también es una caricia al alma de nuestra gente, a nosotros como grupo y a toda esta lucha que venimos realizando desde la pretemporada. Eso sí, no define nada, en realidad, porque quedan muchos partidos por delante", apuntó Almeyda, que, entre risas, señaló que una victoria en La Cartuja le permitiría dormir "dos días o más": "Sería algo tan lindo. Sería espectacular. Dos o tres días o una semana durmiendo (risas)".

Eso sí, no esconde que el Betis llega mejor, pero no por ello le concede un favoritismo claro. "Hay una realidad, ellos están mejor que nosotros, pero los derbis todos sabemos que son partidos apartes. Es verdad que en la clasificación, en el año deportivo, el año pasado, Betis está mejor que nosotros. Y se reconoce, pero no significa que haya un favoritismo para el partido. El domingo es once contra once con una historia por detrás. Entonces, si logramos que nuestros futbolistas entren con esas ganas de poder dar todo en un derbi, creo que va a ser un buen espectáculo", indicó.

Además, Almeyda se refirió al apartado táctico, a la propuesta para combatir a un Betis que posiblemente saldrá a tomar la iniciativa. "Estamos estudiando bastante cómo vamos a enfrentarlos, de qué manera, en qué parte del terreno, teniendo en cuenta el partido que ya jugamos contra ellos y evitar ciertas cosas que en el partido pasado nos sacaron ventaja. Hay un estudio que hacer y una atención extra para evitar esa parte que ellos son fuertes", apuntó el preparador sevillista, que dejó abierta la posibilidad a cambios en el once más allá del obligado por la baja de Nianzou.

Opciones de ser titular para Januzaj

No en vano, sorprendió con la posibilidad de Januzaj tras brillar contra el Getafe. "Creo que él participó en algunas acciones buenas. De hecho, el gol viene de un pase que él ve y habilita a AKor, que Djibril. Y está dentro de las posibilidades. Está recuperado, viene ganando minutos de entrenamiento y es una de las posibilidades, sí", desveló Almeyda, que también abrió la puerta a Juanlu tras cumplir su sanción: "Es importante tener a Juanlu a disposición y estamos definiendo el equipo mañana seguramente o antes del partido tomaremos la decisión final".

También habló del momento de Sow, con dos goles seguidos. "Él es uno de los jugadores con mejor lectura, con mayor porcentaje de efectividad en sus pases, de todos los partidos que ha jugado. Pero bueno, siempre que los resultados acompañan es como que sobresalen más. Una de sus características es esa, llegar desde atrás Y el otro día llegó, llegó bien, como ha llegado en otros partidos", apuntó.