Pellegrini asume el papel de favorito en el derbi ante el Sevilla: ﻿"Vamos a salir a buscar la victoria desde el minuto uno"

El técnico verdiblanco ha restado importancia al hecho de poder ganar tres derbis seguidos, no piensa que el árbitro vaya a ser protagonista y avisa que irán a por todas desde el comienzo

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha atendido a los medios de comunicación este mediodía a apenas 48 horas de recibir al Sevilla Fútbol Club en el que será el segundo derbi de la temporada y donde tiene la posibilidad de encadenar por primera vez desde que llegó a Heliópolis tres victorias consecutivas frente a su máximo rival, aunque como él mismo ha reconocido, no es algo en lo que piense.

"Toda esa parte individual la dejo de lado, pesa más lo colectivo, ganar y sumar tres puntos más, ganar el derbi y la alegría que supone para la gente, además de los puntos para la temporada. Lo demás son datos adicionales que son importantes pero no estoy pendiente de si gano tres o no", ha explicado antes de responder a otras cuestiones.

De Burgos Bengoetxea apunta a ser el árbitro del derbi, ¿le puede pesar la presión?

"Espero que no, todos los derbis y los partidos son difíciles de arbitrar, por más que se quiera el fútbol es pasional, no racional, lo que se ven perjudicados se quedarán y los beneficiados dirán que no, es un árbitro de experiencia pero si descalificamos antes del arranque no tiene mérito, es un árbitro de mucha experiencia y muy difícil, pero no tengo reparos en quien sea el árbitro".

Bellerín y el 'Cucho' están para jugar los 90 minutos

"Cucho tuvo que hacer más minutos de lo esperado la semana pasada. Ha tenido una semana más de trabajo y está en la lista y en condiciones de jugar los 90 minutos. Bakambu también está en un buen momento, el resto de jugadores al tener menos partidos han podido ponerse a punto toda la semana con entrenamientos, tanto Héctor Bellerín como Junior Firpo están citados y reaparecerán".

Por ser el Sevilla y un derbi, se prepara la semana de forma diferente

"Todas las semanas y contra todos los rivales preparamos el partido lo mejor posible, mejorando lo nuestro, luego considerando las características del rival. El día de partido hay más tensión, presión y eso te lleva a cometer errores, hay que estar preparado mentalmente, no caer en provocaciones ni en un exceso de agresividad para llevar el partido por otro lado que no sea lo deportivo, saldremos a jugar y ojalá hagamos un buen partido para ganar".

Cómo se maneja el factor emocional en el derbi

"Primero trabajando la parte técnica, táctica y física, luego la parte emocional. El partido no es un partido cualquiera, esa parte de emoción y la presión que conlleva es importante para el rendimiento, los jugadores son conscientes, somos locales, con nuestro público vamos a salir a buscar la victoria desde el minuto uno".

Ha habido comida de conjura con el club

"Nadie puede no tener ganas de vencer, todos estamos involucrados, toca un partido especial, los jugadores están motivados, nos juntamos cada cierto tiempo, ayer fue con todo el club, sabemos que es un partido muy importante para todos y los jugadores van a entrar al 100% durante todo el partido".