Sorteo fructífero para el Betis: Panathinaikos en octavos y evita a 'tres cocos' hasta la final

El Betis se medirá en octavos al club griego, dirigido por Rafa Benítez, y se encuentra en el lado más benévolo del cuadro, en el que podría verse en 'semis' con el Celta

El Betis ha conocido este mediodía su rival para los octavos de final de la Europa League después de que terminara entre los ocho primeros en la fase liga y evitara por ende la disputa del 'play off', un respiro por evitarse un peldaño y disminuir la acumulación del partido.

De este modo, tras cerrarse ayer la fase de dieciseisavos y con el cuadro de cruces medio definido, ya se sabía que el adversario bético sería sería el Nottingham Forest inglés o el Panathinaikos griego.

Rafa Benítez, rival en octavos

Finalmente, las bolas han deparado que el cuadro de Pellegrini se jugará el pase a cuartos de final contra el Panathinaikos, evitando el cruce con un rival, el británico, con en el que ya se había enfrentado en la primera fase, con un empate en casa.

El conjunto heleno logró el pase este jueves con sufrimiento, pues necesitó la tanda de penaltis para eliminar al Viktoria Pilsen y en su competición, donde habitualmente aspira a todo al tratarse de uno de los clubes más poderosos, ocupa la quinta plaza, lejos de su estatus.

Su discreta trayectoria provocó un cambio en el banquillo y la llegada de un técnico que le otorga un aliciente extra a esta eliminatoria, pues al cuadro ateniense lo dirige el entrenador español Rafa Benítez, cuya última aventura en España no resultó satisfactoria a los mandos del Celta.

La vuelta, en La Cartuja el 19 de marzo

Esta eliminatoria, a dos partidos como es habitual en competición europea, arrancará dentro de dos semanas, pues la ida se disputará el jueves 12 de marzo y solo siete días después tendrá lugar la vuelta para resolver el pase a la siguiente ronda.

El hecho de ser cabeza de serie en el sorteo le permite al Betis que el segundo asalto tenga como escenario La Cartuja, con la ventaja que concede la localía en el partido definitivo.

El Betis evita a tres 'cocos' hasta la final

Más allá del rival en octavos, el sorteo ha resultado fructífero para los intereses del Betis por su lado en el cuadro, ya que no se encontraría hasta la final contra tres de los principales 'cocos' de la competición: Aston Villa, Roma y Oporto.

De ese modo, en la siguiente ronda se vería las caras con el Ferencvaros húngaro o el Sporting de Braga portugués, mientras que en semifinales podría enfrentarse con el Celta, que se las ve ahora con el Lyon, o con el Genk o el Friburgo, que disputan el duelo restante en dicho lado del cuadro.