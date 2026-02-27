Pellegrini y la "alegría gigante" de ﻿la Champions pero sin hacer lo del Villarreal o lo del Athletic: "﻿Esa mediocridad a mí no me gusta"

El técnico del Real Betis ha valorado la posibilidad de acceder a la máxima competición continental con la quinta plaza en LaLiga pero advierte que "el desafío sería más grande" ya que habría que mantener la competitividad en LaLiga

Más allá de lo que supondría ganar el derbi para el Betis y su afición, los tres puntos serían más que relevantes para afianzarse en una quinta plaza en LaLiga que finalmente podría significar la clasificación para la próxima edición de la Champions League. Un sueño para la afición del Betis como el mismo Manuel Pellegrini ha reconocido en la rueda de prensa previa al derbi frente al Sevilla pero algo que toma con cautela.

"Sueño personal mío no porque ya la jugué antes con muchos equipos, lo que sí creo que sería una alegría gigante poder conseguirlo a través del juego, siendo competitivos todas las semanas, de tener alegrías durante el campeonato y que eso nos permita llegar, sería un paso de gigante para este club que no ha tenido muchas veces la oportunidad de jugarlo, vamos a intentarlo mientras esté aquí teniendo en cuenta la realidad económica pero con ambición deportiva que no se puede quedar chica", ha advertido.

Eso sí, Pellegrini ha admitido que en caso de jugar en Champions la próxima temporada, "el desafío es más grande" tras haber visto como lo han hecho este años equipos como el Villarreal o el Athletic. "El desafío es más grande, hay que ver a los otros equipos españoles que han jugado en Champions y no han sido buenas las actuaciones", ha dicho, para luego evaluar lo que significaría llegar a ella por algunas de las diferentes vías posibles.

"Jugar la Champions sería siempre muy importante, por el quinto lugar sería bueno porque significaría que todos los españoles han hecho una buena campaña en Europa este año, si es a través del cuarto puesto mejor todavía, porque significaría que hemos mejorado años anteriores pero durante los seis años, el de la Copa estuvimos muy cerca, y mayor virtud es haber sabido seguir siendo competitivos en las tres, no solamente centrarnos en llegar a Europa o la Champions y después te quedas fuera en semifinales, miras la tabla de la liga estás décimo. Esa mediocridad a mí no me gusta", ha explicado.

España, a un paso de arrebatarle la plaza a Alemania

De hecho, como hemos explicado en ESTADIO Deportivo, España todavía tiene la oportunidad de poder acceder a esa plaza extra de Champions que otorga la UEFA y que jugaría el quinto clasificado de LaLiga, que actualmente ocupa el Betis. España ha recortado la gran distancia que le sacaba Alemania en la lucha por esas dos plazas extra toda vez que una ya está asegurada para Inglaterra. En estos momentos, la ventaja de la Bundesliga es ínfima y LaLiga podría arrebatarle la segunda plaza ya en la ronda de octavos de final.