Calendario completo de MotoGP 2026 | Todas las fechas de carreras y grandes premios
El mundial de MotoGP arranca esta semana en Tailandia, iniciando un viaje que se va a alargar durante casi ocho meses, hasta que finalice el próximo 22 de noviembre en Valencia
El mundial de MotoGP ya está aquí y 104 días después de su final en Valencia, regresa este fin de semana en Tailandia con algunos -pocos- nuevos pilotos, pero con ilusiones renovadas en cada uno de los miembros de la parrilla. El sueño es grande y está claro, suceder a Marc Márquez como campeón del mundo, pero el gran obstáculo es precisamente ese, Márquez, que tras superar la brutal lesión que le apartó del final de la campaña pasada, vuelve a estar poco a poco a su nivel y es el gran favorito de manera casi unánime.
Hasta que finalice la acción el próximo 22 de noviembre en Valencia van a disputarse 22 grandes premios con sus consecuentes 22 carreras al sprint, todo para poder dilucidar si el 93 suma un nuevo entorchado o si por el contrario alguien osa dar la sorpresa. Como candidatos a lograrlo aparecen desde su hermano Álex hasta Marco Bezzecchi, pasando por campeones como Pecco Bagnaia o Jorge Martín, además de la gran estrella del futuro, Pedro Acosta. Por otro lado, falta por ver de qué son capaces los dos rookies, Toprak Razgatlioglu y Diogo Moreira.
Calendario MotoGP en 2026
27 febrero – 1 marzo: Gran Premio de Tailandia, Circuito Chang International (Buriram), Tailandia
20 – 22 marzo: Gran Premio de Brasil, Circuito de Goiania, Brasil
27 – 29 marzo: Gran Premio de las Américas, Circuit of the Americas (Austin), Estados Unidos
10 – 12 abril: Gran Premio de Qatar, Circuito de Losail, Qatar
24 – 26 abril: Gran Premio de España, Circuito de Jerez, España
8 – 10 mayo: Gran Premio de Francia, Circuito de Le Mans, Francia
15 – 17 mayo: Gran Premio de Catalunya, Circuito de Barcelona-Catalunya, España
29 – 31 mayo: Gran Premio de Italia, Circuito de Mugello, Italia
5 – 7 junio: Gran Premio de Hungría, Circuito Balaton Park, Hungría
19 – 21 junio: Gran Premio de la República Checa, Circuito de Brno, República Checa
26 – 28 junio: Gran Premio de los Países Bajos, Circuito de Assen, Países Bajos
10 – 12 julio: Gran Premio de Alemania, Circuito de Sachsenring, Alemania
7 – 9 agosto: Gran Premio de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Inglaterra
28 – 30 agosto: Gran Premio de Aragón, Circuito MotorLand Aragón, España
11 – 13 septiembre: Gran Premio de San Marino, Circuito de Misano, Italia
18 – 20 septiembre: Gran Premio de Austria, Circuito de Spielberg, Austria
2 – 4 octubre: Gran Premio de Japón, Circuito de Motegi, Japón
9 – 11 octubre: Gran Premio de Indonesia, Circuito de Mandalika, Indonesia
23 – 25 octubre: Gran Premio de Australia, Circuito de Phillip Island, Australia
29 septiembre – 1 noviembre: Gran Premio de Malasia, Circuito de Sepang, Malasia
13 – 15 noviembre: Gran Premio de Portugal, Circuito de Portimão, Portugal
20 – 22 noviembre: Gran Premio de Valencia, Circuito Ricardo Tormo, España