30 aniversario

Calendario completo de MotoGP 2026 | Todas las fechas de carreras y grandes premios

El mundial de MotoGP arranca esta semana en Tailandia, iniciando un viaje que se va a alargar durante casi ocho meses, hasta que finalice el próximo 22 de noviembre en Valencia

Calendario completo de MotoGP 2026 | Todas las fechas de carreras y grandes premios

La pretemporada 2026 de MotoGPImago

Francisco SalasFrancisco Salas 4 min lecturaSin comentarios

El mundial de MotoGP ya está aquí y 104 días después de su final en Valencia, regresa este fin de semana en Tailandia con algunos -pocos- nuevos pilotos, pero con ilusiones renovadas en cada uno de los miembros de la parrilla. El sueño es grande y está claro, suceder a Marc Márquez como campeón del mundo, pero el gran obstáculo es precisamente ese, Márquez, que tras superar la brutal lesión que le apartó del final de la campaña pasada, vuelve a estar poco a poco a su nivel y es el gran favorito de manera casi unánime.

Hasta que finalice la acción el próximo 22 de noviembre en Valencia van a disputarse 22 grandes premios con sus consecuentes 22 carreras al sprint, todo para poder dilucidar si el 93 suma un nuevo entorchado o si por el contrario alguien osa dar la sorpresa. Como candidatos a lograrlo aparecen desde su hermano Álex hasta Marco Bezzecchi, pasando por campeones como Pecco Bagnaia o Jorge Martín, además de la gran estrella del futuro, Pedro Acosta. Por otro lado, falta por ver de qué son capaces los dos rookies, Toprak Razgatlioglu y Diogo Moreira.

Calendario MotoGP en 2026

27 febrero – 1 marzo: Gran Premio de Tailandia, Circuito Chang International (Buriram), Tailandia

20 – 22 marzo: Gran Premio de Brasil, Circuito de Goiania, Brasil

27 – 29 marzo: Gran Premio de las Américas, Circuit of the Americas (Austin), Estados Unidos

10 – 12 abril: Gran Premio de Qatar, Circuito de Losail, Qatar

24 – 26 abril: Gran Premio de España, Circuito de Jerez, España

8 – 10 mayo: Gran Premio de Francia, Circuito de Le Mans, Francia

15 – 17 mayo: Gran Premio de Catalunya, Circuito de Barcelona-Catalunya, España

29 – 31 mayo: Gran Premio de Italia, Circuito de Mugello, Italia

5 – 7 junio: Gran Premio de Hungría, Circuito Balaton Park, Hungría

19 – 21 junio: Gran Premio de la República Checa, Circuito de Brno, República Checa

26 – 28 junio: Gran Premio de los Países Bajos, Circuito de Assen, Países Bajos

10 – 12 julio: Gran Premio de Alemania, Circuito de Sachsenring, Alemania

7 – 9 agosto: Gran Premio de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Inglaterra

28 – 30 agosto: Gran Premio de Aragón, Circuito MotorLand Aragón, España

11 – 13 septiembre: Gran Premio de San Marino, Circuito de Misano, Italia

18 – 20 septiembre: Gran Premio de Austria, Circuito de Spielberg, Austria

2 – 4 octubre: Gran Premio de Japón, Circuito de Motegi, Japón

9 – 11 octubre: Gran Premio de Indonesia, Circuito de Mandalika, Indonesia

23 – 25 octubre: Gran Premio de Australia, Circuito de Phillip Island, Australia

29 septiembre – 1 noviembre: Gran Premio de Malasia, Circuito de Sepang, Malasia

13 – 15 noviembre: Gran Premio de Portugal, Circuito de Portimão, Portugal

20 – 22 noviembre: Gran Premio de Valencia, Circuito Ricardo Tormo, España

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email