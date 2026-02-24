Aprilia da una oportunidad de oro a Martín y Bezzecchi

Los test de MotoGP en Burinam han reflejado el dominio de Ducati, sin embargo, muy cerca de ellas, más que el año pasado, aparecen las Aprilia, lo que mete directamente en la pelea a Marco Bezzecchi y Jorge Martín

La pretemporada de MotoGP ya es historia y tras las pruebas de Sepang y Burinam ha quedado demostrado que al igual que en 2025, la Ducati es la moto a batir, sin embargo, cada vez parece más seguro que la diferencia de los de Borgo Panigale respecto a sus perseguidores ha disminuido, y ahí es donde entra Aprilia. La moto de Noale ya fue la segunda mejor, pero ahora ha crecido incluso más y aunque quizá en ritmo de carrera no esté al nivel ducatista, en líneas generales es una moto para soñar con todo a lo grande.

El que más contento sale de esta pretemporada, más incluso que los pilotos de Ducati, es el tercero del mundial anterior, Marco Bezzecchi, el más rápido en Tailandia y un nombre muy a tener en cuenta, especialmente este fin de semana, pero por extensión, el resto del año. Además de que acaba de firmar su renovación con el equipo, por lo que será de cara a 2027 la cabeza de la marca, un sueño para un italiano como él, que se ha convertido en una estrella de forma inesperada.

El 72 confiesa que los 'test' han ido bastante bien, han trabajado mucho y eso les ha ayudado a comprender cómo se comporta la moto, por lo que está satisfecho, aunque no todo es perfecto, pues la realidad es que bien las pruebas son muy diferentes a un fin de semana de carreras y eso le preocupa, pero afronta con ganas y motivación lo que viene: "Ahora tenemos tiempo para trabajar y analizar los datos, tratando de identificar nuevas áreas de mejora, pero se ha hecho un gran trabajo y estoy deseando que empiece la temporada".

El resurgir de Jorge Martín

Por otro lado está Jorge Martín, que no pudo estar en Sepang, pero en Tailandia, su primera toma de contacto con la máquina este año, dejó una muy buena sensación y quizá no de primeras, pero con el paso de las carreras va a ser alguien a tener en cuenta. Por lo pronto tiene muchas ganas de empezar la temporada después de las complicaciones del año pasado debido a las lesiones, aunque aún le faltya para estar a tope: "Si bien físicamente me siento mucho mejor, fue muy positivo participar en las pruebas de pretemporada en Buriram para afrontar de la mejor manera posible la primera carrera del año". Así que llega a la primera cita motivado y con ganas de exprimir una moto que ha mejorado.