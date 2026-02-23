El resurgir de Pecco Bagnaia empieza en Tailandia

Entre los rumores sobre su posible salida a Aprilia, Pecco Bagnaia ha cuajado una gran pretemporada en la que parece que por fin empieza a entender la Ducati, lo que le pone en una posición muy favorable de cara al inicio de mundial de esta semana

El mundial de MotoGP empieza este viernes en Tailandia, pero ahora mismo el gran interés no es solo lo que pase en pista, si no que la acción se ha trasladado a los despachos, donde se está decidiendo la parrilla de 2027, que en nada se va a parecer a la que comenzará el curso dentro de unos días. Y en medio de ese tornado de rumores está Pecco Bagnaia, que parece que lo tiene hecho - a falta de confirmación oficial- con Aprilia. Sin embargo, aún le queda una campaña con el Ducati Lenovo y tras su dramático 2025, en la pretemporada ha dado una muestra de que parece haber entendido la moto y eso le va a permitir ser competitivo.

El turinés ha sido el cuarto más rápido de las diferentes sesiones entre Sepang y Burinam, lo que habla de su crecimiento, pues no hace mucho sufría para entrar en los puntos. Y ya no solo a una vuelta, si no que su ritmo de carrera también es de los mejores, por lo que el potencial para pelear por todo existe. Por todo eso está muy contento con este test y "la pretemporada en general, pues ha ido mucho mejor que el año pasado”.

Seguir creciendo y aspirar a todo

Todo esto teniendo en cuenta que el domingo no fue el mejor día para el bicampeón, por unos problemas que le lastraron en la segunda parte del día, sin embargo, el grueso del trabajo de pruebas de carrera lo dejó hecho el sábado, lo que le dio margen a la par limitó mucho el problema. Por eso mismo se pudo centrar en lo importante, coger sensaciones con la moto y llegar a la primera carrera optimizado, algo que no se parece en nada a lo vivido doce meses atrás.

La GP 26 es una moto “diferente”, que se parece más a la GP24 que a la 25, lo que le permite “trabajar mejor" en su estilo de pilotaje” y poder correr exactamente como a él le gusta, tanto que incluso ha podido trabajar “en nuevos estilos para comprender la moto” y dar “un paso más” pero no definitivo, pues aún queda mucho por hacer y poder buscar pelear contra los grandes favoritos, algo que se va a ver ya en el trazado tailandés, aunque a él le queda margen: “Todavía me falta algo y espero que en el fin de semana de carreras lo consigamos, pero estoy contento".