Marc Márquez fía su futuro a la salud y Pecco Bagnaia lo tiene decidido

Mientras sigue avanzando la pretemporada de MotoGP, el mercado está al rojo vivo, especialmente con dos nombres, Marc Márquez y Pecco Bagnaia, que son noticia porque parece que pueden tomar dos caminos totalmente diferentes

La pretemporada de MotoGP sigue avanzando y este sábado se ha celebrado la penúltima sesión de tests previa al inicio de la competición la semana que viene en Burinam, pero mientras eso sucede, por detrás los despachos son otra historia y hay dos nombres que destacan por encima del resto, los de los pilotos del Ducati Lenovo, Marc Márquez y Pecco Bagnaia, que apuntan a tomar caminos muy diferentes de cara a 2027. Uno siguiendo en el mando de la escuadra de Borgo Panigale y el otro saltando a la otra gran marca italiana, Aprilia.

Marc Márquez mira a su hombro para renovar

La renovación de Marc por el Ducati es un secreto a voces, más allá de que falten flecos, especialmente el de la duración, pues no está claro que vaya a ser de uno o dos años, aunque este sábado después de los tests el campeón ha esclarecido el asunto, decantándose por la opción doble. Aunque eso sí, lo más importante para él es mejorar su estado físico y a partir de ahí, decidir, pues si está bien, apunta a los dos años: “Estamos trabajando en ello con Ducati, pero sí, lo ideal para ellos son dos años, porque si no, te quedas en medio de la nada. Así que veamos si sigo sintiéndome mejor con mi condición física. Y que si me siento como hoy, que siento un pequeño paso en mi hombro y mañana otro, no será un problema para mí durante dos años.

Y es que para el 93 su mayor limitación es la condición física, pues tiene claro que estando lesionado, no puede tomar ninguna decisión ni firmar ningún contrato, por lo que durante estos meses que ha estado parado, se lo ha tomado con calma, pues su principal motivación era su físico: "Yo estaba tratando de entender mi nueva lesión, cómo era. Y siento que va por buen camino. Todavía queda trabajo por hacer, pero va por buen camino”.

Bagnaia apunta a Aprilia

Mientras que la renovación de Marc está viento en popa, también parece que se aclara donde irá su actual compañero, Pecco Bagania, que apunta hacia Aprilia. Según los rumores, en Ducati le habrían ofrecido el estatus de piloto oficial pero en un equipo satélite, pero lo rechazó, por lo que la marca de Noale tomó la delantera. Y aunque aún no es oficial, este sábado ha confirmado que ya ha decidido y que en unos días se iba a hacer oficial su fichaje, sin aclarar donde, más allá de que cada vez sea más complicado acallar las voces que lo dan por seguro. Esto por el lado del turinés, que incluso ha recibido el beneplácito de quien sería su compañero, Marco Bezzecchi, a quien no le importa a quien le pongan en el otro lado del garaje.