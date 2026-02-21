Álex Márquez marca el paso en Burinam y Marc resurge tras dos caídas

Álex Márquez ha sido el más rápido en la primera jornada de pretemporada en Burinam, mientras que su hermano Marc ha tenido varias caídas, pero finalmente se ha rehecho para terminar a poco más de su décima de su hermano

Dentro de una semana estaremos celebrando el inicio del mundial de MotoGP con el primer gran premio de la temporada en Tailandia, pero antes se están celebrando las dos últimas sesiones de test en el mismo trazado de Burinam. Este sábado las ocho horas de pruebas han dejado claro que Ducati va a empezar con un punto más que el resto y es que el actual subcampeón del mundo, Álex Márquez, ha sido el más rápido, pero no por mucho, pues muy cerca de él ha quedado su hermano Marc. No obstante, el gran favorito ha tenido un día complicado en el que se ha ido al suelo varias veces. Para poder ver a una moto diferente a las de Borgo Panigale hay que bajar hasta la 4ª plaza, donde aparece Marco Bezzecchi, superado también por Franco Morbidelli.

Más allá del dominio del pequeño de los Márquez, la noticia fueron las dos caídas que protagonizó Marc, quien se fue por los suelos en su segunda vuelta, por la mañana, en la curva doce y, poco después, volvió a protagonizar una leve caída en la cinco, sin que en ninguno de los dos casos tuviera que interrumpir su trabajo, que por otra parte se vio alterado a lo largo del día por varias banderas rojas que hicieron perder unos minutos importantes a todos los pilotos y equipos presentes en el que será el primer escenario de la temporada 2026. Pero más allá de eso, Alex sorprendió para ser el mejor de este primer día de test con un mejor tiempo de 1:29.262 que era casi cuatro décimas de segundo más rápido que el registro que logró el primer día en los test del pasado año con 1:29.649, aunque entonces su hermano fue el más rápido con 1:28.855, un tiempo al que se deberían acercar mañana.

Buenas sensaciones de Jorge Martín

Una de las mejores noticias de esta pretemporada tailandesa es el regreso campeón del mundo de 2024, Jorge Martín, que acabó decimotercero, por delante de Pedro Acosta, pero que tras no poder estar en Sepang por lesión, ha dado la sensación de estar mucho mejor. Martín se mostró muy contento con el rendimiento de su nueva Aprilia, sobre la que destacó que se encontraba mucho más cómodo con ella. Aunque la primera moto de Noale fue la de Marco Bezzecchi, en el cuarto puesto, justo por delante de la primera Honda, la de Johann Zarco, con Joan Mir, séptimo, superado por otra Aprilia, la de Raúl Fernández. Las diez primeras posiciones las completaron Maverick Viñales, Fabio di Giannantonio y 'Pecco' Bagnaia.

Mientras que los problemas estaban en Yamaha, donde se consumaba la 'tragedia', con el mejor de sus pilotos, el australiano Jack Miller, decimoséptimo en la clasificación, por delante de Fabio Quartararo y Alex Rins, con el turco Toprak Razgatlioglu, 'rookie', vigésimo primero. Los ingenieros han confirmado que no han conseguido dar a sus pilotos el rendimiento necesario con sus nuevos motores V4 y así se pudo ver desesperado a Quartararo, al que nada le sale bien.