Stoner explica por qué nadie frenó a Marc Márquez: ''Todos le miraban como al jefe final''

El mítico piloto ha dado su opinión sobre cómo el de Cervera ha ido pasos en su carrera y algún que otro secreto que le hacía casi invencible

Marc Márquez es quizá, el nombre más comentado de la competición de MotoGP. Casey Stoner ha tomado la palabra para desgranar lo diferente que es el piloto de Cervera al resto. Con su habitual franqueza, Casey Stoner analizó la gestión deportiva del catalán y sacó a la luz un secreto que custodiaba durante sus temporadas más exitosas en una entrevista para Crash.net. Eso sí, se lo ha querido guardar para él: ''Marc sí tenía una gran debilidad en el pasado que no creo que nadie haya notado y todavía no diré nada al respecto''

Un punto débil de Márquez que nadie vio

Al parecer, ese talón de Aquiles de Marc Márquez podría haber sido la clave para dejarlo fuera de juego y a Stoner le sorprende que nadie lo descubriese y se aprovechase de esa debilidad que no quiere desvelar: ''Fue sorprendente que nadie fuera capaz de explotarla, supongo que porque todos lo miraban como al jefe final y, en lugar de averiguar qué necesitaban mejorar en sí mismos o cómo correr contra Marc, simplemente lo veían como un competidor increíblemente difícil'', comentaba como si se tratase de un videojuego.

''Lo que han hecho estos últimos años, que han sido difíciles para él, es construir otro nivel de fuerza, inteligencia y paciencia. Aparentemente, es lo que creo que les falta a todos los que corren contra él ahora'', hablaba duramente de los otros pilotos y poniendo en valor las temporadas duras que vivió el de Cervera antes de 2025. ''Nadie parece entender lo que está haciendo en las carreras para conservar los neumáticos y hacer todo ese tipo de cosas. Solo ven a este Marc de una sola velocidad, donde juega una carta diferente cada semana'', opina de los rivales de Márquez, que no tienen la misma técnica y ojo que el vigente campeón.

Stoner da una de las claves

Dicen que la paciencia es la madre de la ciencia, y parece que esto se puede extrapolar a MotoGP: ''Un tema muy común que vi a lo largo de 2025, del que nadie se dio cuenta lo suficiente, fue lo paciente que fue con los neumáticos'', insistía el bicampeón. Quiso recalcar que Marc Márquez ''puede hacer que esos neumáticos duren mucho más, hasta el punto de que cuando la electrónica toma el mando y el nivel de agarre baja, su nivel de agarre es mucho mayor porque fue muy suave con ellos al principio''.

''Él simplemente no ejerce la misma presión, levanta la moto mucho más que todos los demás. Es mucho más paciente, especialmente al principio de la carrera, exige mucho menos al neumático, lleva un poco menos de velocidad en curva, levanta la moto y la lanza con más seguridad, sin que deslice, patine o se mueva'', destacaba Stoner para terminar, que también fue piloto de Ducati.