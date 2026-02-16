Johann Zarco señala la clave del dominio de Ducati en MotoGP

El piloto, que fue el primer confirmado para la nueva era de 2027, no se ha cortado y ha hablado sobre las virtudes que tiene Ducati sobre los otros equipos

Desde su llegada en 2014, Gigi Dall'Igna cambió por completo la filosofía de trabajo e introdujo la mentalidad de ingeniería de Fórmula 1 en el motociclismo. Desde entonces, Ducati no espera a ver qué hacen los demás, sino que son ellos los que marcan las tendencias. El piloto principal de Honda LCR, Johann Zarco, lo tiene claro: ''Va a ser difícil alcanzar a esas Ducati''.

Ducati, el terror de la parrilla

Johann Zarco admitió en una entrevista con TalkBackGP que ir a por los pilotos que van montados en la Desmosedici GP26 es prácticamente imposible. Y no son poco, ya que Ducati proporcionará esta moto a los pilotos de su equipo principal como a los de los equipos satélite. Es decir, que no solo disfrutarán de la versión pata negra Bagnaia y Marc Márquez, sino que también lo hará por ejemplo, su hermano Álex en Gresini.

De hecho, el francés incluso se atrevió a comparar la experiencia de Ducati con la de de Honda, antiguo equipo de Márquez: ''Creo que, aunque la Ducati, no cambie mucho, la base es buena. En ese caso, se puede lograr mucho más'', explicaba sobre la nueva suspensión, admitiendo que eso ''es lo difícil a veces en Honda. Como aún estamos en desarrollo, no nos conformamos con algo y buscamos la esencia misma de lo que tenemos''.

Honda quiere innovar

''Siempre estamos buscando, probando cosas nuevas, y el tiempo que nos lleva acostumbrarnos es tiempo que no dedicamos a perfeccionar. Creo que Ducati lleva tres años perfeccionando. Ahí es donde se crea la diferencia, sobre todo cuando los pilotos son buenos. Repiten la misma fórmula durante años con el mismo equipo, con la misma moto. En resumen, todo va bien'', comentaba sobre los italianos, que tienen prácticamente la precisión de un reloj suizo a la hora de diseñar y ensamblar. Y esa es la clave de Ducati, una buena base y un perfeccionamiento contínuo que hace a su moto un arma de destrucción masiva.

''La moto es más competitiva. Eso creará oportunidades en muchos circuitos, ya que no siempre hay condiciones uniformes. Así que, como pude hacer el año pasado con Le Mans. Y en Silverstone habrá oportunidades que pueden conducir a alguna que otra gran alegría'', comentaba sobre la nueva máquina de Honda, equipo al que para 2027 le gustaría volver a contar con Marc Márquez.