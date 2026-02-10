Pernat, sobre el futuro de los Márquez en Ducati: ''Álex solo llegará cuando Marc no esté''

El futuro de Ducati en MotoGP vuelve a girar alrededor del apellido Márquez. Las palabras de Carlo Pernat dibujan un escenario con jerarquías claras entre Marc y Álex y un relevo que no será de inmediato

Marc Márquez esta a punto de renovar con Ducati, en una buscada renovación que parece hacerse de rogar. Pero su hermano Álex le sigue muy de cerca, dejando de ser el segundo piloto de Gresini para convertirse en una pieza estratégica. Tras una temporada espectacular del pequeño de los Márquez, Carlo Pernat lo sitúa como un buen heredero al trono de su hermano en el equipo italiano.

Pernat no ve a Marc y Álex juntos en Ducati

''Sólo veo a Álex Márquez con la Ducati roja si Marc deja de competir, así que o Álex tendrá que esperar un par de años o creo que probará suerte en otro equipo'', comentaba Carlos Pernat, agente de MotoGP, en unas palabras recogidas por Motosan. Pero... ¿por qué los expertos no ven a los Márquez juntos en el mismo equipo?

Fatto in Italia

La primera razón podría ser el orgullo italiano de la marca. Ducati hizo un movimiento estratégico de marketing al fichar a Marc, pero tener a los dos hermanos lo convertiría en el Team Márquez más que en Ducati Lenovo Team. Probablemente los italianos no quieren que su identidad quede totalmente eclipsada por una sola familia, por lo que en este caso es mejor dividir para vender que apostar todo al rojo.

Esto evoluciona a un segundo punto, la sombra de los italianos. Ducati siempre tiene presión por parte de los fans de su país de origen para tener a un piloto de su país en la moto roja. Con Marc ocupando un asiento, es casi una obligación política que el otro asiento sea para un italiano como Pecco Bagnaia o para una apuesta de futuro muy clara como Pedro Acosta.

Los patrocinadores cortan el bacalao

Quizá lo que más controversia genera para Ducati. Marc y Álex comparten muchos patrocinadores, como puede ser la cerveza Estrella Galicia o Allianz, una conocida marca de seguros. De hecho, en 2024 Gresini generó un impacto publicitario de más de 444 millones de euros gracias a en parte de la actuación de sus pilotos. El equipo oficial de la marca italiana tiene contratos masivos con marcas rivales, lo que hace que gestionar los derechos de imagen de dos pilotos con contratos tan complejos en un mismo box puede ser un dolor de cabeza legal y financiero.

Álex Márquez con su subcampeonato ha demostrado que tiene madera para ser el piloto 1 de un equipo, no un escudero de su hermano. Por eso, Carlo Pernat se decanta por recomendar que busque una marca donde pueda ser la estrella principal y no la sombra de Marc.