Álex Márquez: Objetivo campeón del mundo

Álex Márquez ha tenido el año de su vida en 2025 y aunque pelear contra su hermano Marc son palabras mayores, sí que se ve capaz de ir un paso más allá y llegar a ser campeón del mundo

Ganar a Marc Márquez es el gran objetivo de todos los pilotos de la parrilla de MotoGP. El de Cervera ha vuelto a triunfar este 2025 tras salir de Honda y subirse a la Ducati oficial, y lo ha hecho con una solvencia pasmosa, al punto de que cuesta imaginarse alguien que le plante cara. Sin embargo, si hay que nombrar a alguien que pueda hacerlo, ese es su hermano Álex, subcampeón este curso y que va a llevar una GP26 este curso, por lo que tiene el potencial para dar un golpe sobre la mesa en forma de título.

Aunque es una hazaña que roza lo imposible, en una entrevista en El Objetivo, que se ha centrado en Marc, y él no ha escondido que su sueño es uno, ser campeón, y a ello aspira en la próxima campaña con el material top en el Gresini: “Soy prudente, porque la vida me ha enseñado que tener expectativas muy altas te puede frustrar. Hay que hacer las cosas bien y si las haces, te llega la recompensa. He ido cambiando. Pero, ¿por qué no? He ganado en Moto3 y en Moto2, aunque me costó más. ¿Por qué no en MotoGP? Es mi sueño”.

Más allá de eso, Álex sabe que ganar a Marc son palabras mayores, es como un camaleón, que te va cambiando: "Siempre lo digo, es muy difícil competir contra él". Este 2025 fue capaz de pelear con su hermano durante mucha parte del curso, especialmente al inicio, peor mientras el 93 mantuvo siempre el ritmo, él fue mucho más irregular y terminó pinchando. De hecho, los últimos grandes premios, ya sin su hermano, pudo cerrar el segundo puesto, pero no se impuso recurrentemente a las Aprilia.

Marc y Álex, hacer historia peleando el uno con el otro

Ser campeón está bien, pero ser primero y segundo en el mundial es algo histórico y los dos lo saben y se vanaglorian de ello: "No decimos que fue algo histórico, porque eso es el pasado, preferimos decir que fue algo único". Porque sí, por mucho que hayan dominado este 2025, que se vaya a repetir en el futuro es algo que, como poco, es difícil de predecir: "De momento, es único, veremos si vuelve a pasar". Aunque cada vez queda menos para el inicio de una nueva temporada, que arrancará en poco más de mes y medio en el GP de Tailandia.