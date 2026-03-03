Sale a la luz la causa del pinchazo de Marc Márquez

Uno de los momentos más importantes del Gran Premio de Tailandia de motoGP llegó cuando a falta de cuatro vueltas Marc Márquez sufrió un pinchazo en su neumático trasero que le llevó a abandonar y ahora Michelin ha desvelado los motivos

El Gran Premio de Tailandia de MotoGP ha servido para poner de manifiesto el nuevo orden que vive actualmente el mundial de motociclismo, pues Aprilia ha dado varios pasos adelante y ahora mismo está, como poco, al nivel de Ducati, aunque en el trazado de Burinam fueron claramente superiores. Marco Bezzecchi arrasó y cuatro de las cinco primeras motos fueron de Noale. De hecho, para encontrar a la primera Ducati hay que bajar hasta el 6º puesto de Fabio Di Giannantonio, algo que, eso sí, está sesgado por un abandono, el de Marc Márquez, quien si que estaba peleando por el podio.

El gran campeón de 2025 no pudo imponer la tiranía con la que se movía el año pasado, sin embargo, si que fue capaz de de pelear, el sábado por el podio, llegando a cruzar segundo la meta tras una polémica sanción que le dejó sin victoria. Y el domingo, estaba ahí, con opciones de podio hasta que a falta de cuatro vueltas se esfumaron sus opciones por un pinchazo. AL pisar un piano su rueda trasera desllantó, sufriendo un pinchazo que le obligó a abandonar, aunque tuvo incluso suerte de no irse al suelo de forma muy peligrosa.

Los neumáticos, un problema serio

No fue el único problema con las gomas, ya que también Joan Mir a esas alturas de carrera tuvo que decir adiós y a lo largo del fin de semana hubo más contratiempos. Tantos que ahora Michelin, el proveedor del campeonato, ha tenido que salir a explicar los sucedido en la prueba tailandesa en boca de su máximo responsable en la competición, Piero Taramasso. El italiano explicó que técnicamente fue un error de Marc por irse largo, aunque ni mucho menos una goma de este tipo se debe desllantar por un golpe contra un piano y eso sí, tiene explicación y no es otra que el calor: “Tuvimos este problema todo el fin de semana, muchas ruedas se doblaban cuando volvían a nuestra carpa porque hacía mucho calor. El material es muy blando y los pianos son muy agresivos".

De hecho, no solo Marc se vio afectado por algo así, pues en la carrera corta del sábado a Jorge Martín le pasó lo mismo, pero tuvo la suerte de no desllantar por completo y apenas perder algo de presión, lo que le costó una investigación que finalmente acabó en nada: "La pérdida de presión en la parte delantera que sufrió Jorge Martín ayer fue lo mismo: golpeó un bordillo, la rueda delantera se dobló y se desinfló. Jorge tuvo una pérdida lenta, y Marc perdió todo el aire de golpe”.