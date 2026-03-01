El líder Pedro Acosta enarbola la cautela: "Hay que estar preparado para cuando sea más difícil"

Pedro Acosta ha hecho un fin de semana casi perfecto en el GP de Tailandia para ser el primer líder año, sin embargo, sabe que vendrán momentos complicados

Pedro Acosta aún no ha ganado su primera carrera en MotoGP, sin embargo, este domingo tiene muchos momentos para celebrar, pues ha salido del Gran Premio de Tailandia, primera prueba del año en el mundial 2026, como líder. Y aunque este domingo ha sido segundo detrás de Marco Bezzecchi, el más fuerte del fin de semana, este sábado aprovechó la caída del italiano para ganar la prueba corta, con polémica tras la sanción a Marc Márquez, pero sumando 12 puntos que junto a los 20 de hoy le llevan hasta los 32 con los que lidera la tabla con 7 de margen.

Acosta ha hecho un domingo casi perfecto, pues más allá de algunas dudas al inicio, ha sabido aguantar y esperar su momento, sin cometer errores y siguiendo siempre el camino más fácil, lo que al final le ha dado réditos en forma de un nuevo podio, el 11º de su carrera: "Hemos hecho una buena carrera, pues el año pasado aquí no acabé y la 'sprint' del año anterior, que había sido en seco, tampoco la acabé, así que tenemos que estar contentos porque estamos gestionando las cosas muy bien dentro del box, se me ve más tranquilo que el año pasado y tenemos que seguir así".

Liderar y esperar el momento

Las cosas han ido muy bien durante todo el fin de semana y aunque la KTM parece la tercera moto por nivel, detrás de la Aprilia y la Ducati, el talento del de Mazarrón lo compensa todo. No obstante, no deja de tener los pies en el suelo y va paso a paso, pues no siempre va a ir todo tan bien y ahora prefiere disfrutar el momento y de la primera vez que comanda la tabla de la categoría reina en su carrera, que también es la primera vez que lo logra un piloto de KTM: “Voy a disfrutar de un liderato más de un día. Está muy bien. Ojalá dure mucho tiempo, pero hay que estar preparado para cuando sea más difícil”.

Pese a que el fantasma de la primera victoria sigue ahí, la realidad es la que es y para Acosta el objetivo no es otro que seguir compitiendo con los mejores, más allá de que vendrán momentos donde tenga que remar a contracorriente. No obstante, va día a día y el siguiente paso es dentro de tres semanas en Goiânia: “Vamos a empezar con ir a Brasil y que la moto funcione igual de bien que el año pasado. Hay que mantener la calma, continuar con la línea de trabajo que estamos haciendo y si tiene que venir, vendrá”.