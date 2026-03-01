Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Tailandia: Pedro Acosta sale líder de Burinam y Marco Bezzecchi pide paso

Marco Bezzecchi ha dominado el GP de Tailandia, sin embargo, la regularidad de Pedro Acosta tras ganar la sprint y ser segundo en la carrera larga, hace que salga líder de Burinam

El mundial de MotoGP ya está en marcha tras la celebración del Gran Premio de Tailandia, primera prueba del año y en la que se han puesto en juego los 37 puntos que abren la clasificación general. La victoria de Pedro Acosta en la carrera al sprint y de Marco Bezzecchi en la prueba larga han hecho que el murciano sea el primer líder del año tras un gran segundo puesto dominical.

Bezzecchi ha sido el mejor del fin de semana, mandando desde la primera hasta la última sesión, sin embargo, el sábado, cuando iba primero en la sprint, se fue al suelo, sumando un 0 que es lo que ha hecho que no sea el primero. Aún así, el de Rimini, tercero el año pasado en la general, se ha colocado como el favorito, más allá de que Acosta mande en la tabla por 7 puntos de margen, algo que tratará de mantener pese a que la KTM parece un nivel por debajo de la Aprilia.

Quien sale más tocado de Tailandia es Marc Márquez, el campeón del año pasado que tras arrasar de una forma inconmensurable en 2025, este curso las cosas le van a costar más, pues la Ducati no es la misma máquina dominante. El 93 perdió la victoria en la sprint tras ser sancionado por su toque con Acosta y este domingo, mientras peleaba con Acosta y Raúl Fernández por el podio, pegó un llantazo que le obligó a abandonar y se va de Burinam 8º con apenas 9 puntos.

Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Tailandia:

1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 32 puntos

2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 25 puntos

3. Raúl Fernández (ESP/Aprilia Trackhouse) 23 puntos

4. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 18 puntos

5. Ai Ogura (JAP/Aprilia Trackhouse) 17 puntos

6. Brad Binder (RSA/KTM) 13 puntos

7. Fabio DiGiannantonio (ITA/Ducati VR46) 12 puntos

8. Marc Márquez (ESP/Ducati) 9 puntos

9. Franco Morbidelli (ITA/Ducati VR46) 8 puntos

10. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 8 puntos

11. Luca Marini (ITA/Honda) 6 puntos

12. Johann Zarco (FRA/Honda LCR) 5 puntos

13. Enea Bastianini (ITA/KTM Tech3) 4 puntos

14.Diogo Moirera (BRA/LCR Honda) 3 puntos

15. Joan Mir (ESP/Honda) 3 puntos

16. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 2 puntos

17. Alex Rins (ESP/Yamaha) 1 punto

18. Maverick Viñales (ESP/KTM Tech3) 0 puntos

19. Toprak Razgatliolgu (TUQ/Pramac Yamaha) 0 puntos

20. Jack Miller (AUS/Pramac Yamaha) 0 puntos

21. Alex Márquez (ESP/Ducati Gresini) 0 puntos

22. Michelle Pirro (ESP/Ducati Gresini) 0 puntos